La Selección Argentina venció a Túnez y clasificó a los 16avos del Mundial Sub 17 La Selección Argentina que dirige Diego Placente, superó por 1-0 a los africanos y sacó el boleto a la siguiente instancia 6 de noviembre 2025 · 12:47hs

La Selección Argentina Sub 17 dominó y consiguió una nueva victoria en el Mundial de Qatar. El combinado de Diego Placente venció por 1-0 a Túnez en la segunda jornada del Grupo D gracias al gol de Facundo Jainikoski y así consiguió la clasificación a los 16avos de final de la cita mundialista. El próximo domingo, desde las 9.30, cerrará su participación en la zona ante Fiyi.

La Selección Argentina se metió en 16avos de final En el primer tiempo, la Albiceleste fue amplia dominadora de las acciones, contó con variadas acciones de peligro, pero la figura de Slim Bouaskar, arquero del elenco africano, se hizo cada vez más inmensa con el correr de los minutos. Inclusive, el goleador Thomas De Martis tuvo una excelsa definición donde decidió picarla, pero el palo le negó el tanto.

Ya en el complemento, el tan ansiado grito llegó. A los 21 minutos, Jainikoski abrió el marcador luego de una gran jugada individual que inició desde la mitad del campo tras una buena descarga de De Martis y que culminó con un gran remate cruzado -y raso- para inflar la red adversaria. Embed - TRIUNFAZO Y CLASIFICACIÓN DE #ARGENTINA! | Argentina 1–0 Túnez | Resumen