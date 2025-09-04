Uno Santa Fe | Ovación | Los Pumas

Ya están los 23 de Los Pumas para visitar a Australia

Los Pumas ya tienen el plantel definido para visitar a Autralia, en los dos partidos del Rugby Championship. Quiénes son los elegidos.

4 de septiembre 2025 · 09:43hs
Ya están los 23 de Los Pumas para visitar a Australia

Los Pumas y Australia se reencontrarán este sábado en Townsville después de las dos primeras fechas del Rugby Championship, en lo que será el primero de dos encuentros en suelo australiano, y el seleccionado argentino ya tiene a sus 23 jugadores disponibles.

Concurridas las dos primeras fechas del VISA Macro Rugby Championship, Los Pumas y los Wallabies se reencontrarán este sábado en Townsville en lo que será el primero de dos encuentros en suelo australiano. El partido se jugará desde las 14:30 hora local (1:30 horas de nuestro país), y está previsto una temperatura máxima de 29 grados. La revancha, a disputarse una semana más tarde, será en el Allianz Stadium de Sydney desde las 14:00 hora local (1:00 horas de nuestro país). Los partidos contarán con transmisión de ESPN.

Ambos seleccionados concentraron toda la semana en la ciudad situada al norte de Queensland. Por el lado de los Wallabies, hay mucha expectativa por cómo se desenvolverá el equipo tras la buena performance en su gira por Sudáfrica, mientras que Los Pumas buscarán continuar con el desafío de la mejora continua y crecer partido a partido. Al momento, el torneo se encuentra muy parejo con cada seleccionado registrando un triunfo y una caída.

Los antecedentes entre Los Pumas y Australia

Los Pumas volverán a jugar en Townsville, ciudad a la que no vienen desde el 2021, cuando fue caída ante los locales por 27-8. De los convocados a esta gira en Queensland, allí tuvieron su debut con la camiseta argentina Mateo Carreras y Joaquín Oviedo.

La última función entre ambos equipos aquí en Australia fue en 2023, año del mundial, y Los Pumas se quedaron con el triunfo en Parramatta por 34-31, gracias a una conquista de Juan Martín González en la última del partido. Allí, tuvo su debut Rodrigo Isgró.

Dentro de los 23 elegidos por Felipe Contepomi para la función del sábado en Townsville, hay dos jugadores que podrán tener su debut oficial con la camiseta de Los Pumas: Boris Wenger y Gerónimo Prisciantelli. Recordemos que Wenger jugó ante los British & Irish Lions en Dublín, pero ese encuentro no sumó cap.

Los 23 elegidos por Contepomi son: Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Joel Sclavi, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Pablo Matera, Gonzalo García, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Juan Cruz Mallía, Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Guido Petti, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano, Gerónimo Prisciantelli y Benjamín Elizalde.

Los Pumas Australia rugby
