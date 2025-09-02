La Sub 20, con Vargas y Chávez, trabaja en Ezeiza rumbo al Mundial de Chile

La Sub 20, que se prepara para el Mundial de Chile, trabaja en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, con Lautaro Vargas y Agustín Chávez, de Unión.

La Selección Argentina Sub 20 inició este martes un nuevo ciclo de entrenamientos en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, de cara al Mundial de Chile, que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre. Entre los convocados se destacan Lautaro Vargas, lateral, y Agustín Chávez, arquero, ambos de Unión.

Bajo la dirección de Diego Placente , el equipo desarrolló su primer día con una entrada en calor, mientras los futbolistas que jugaron el lunes realizaron trabajos regenerativos en el gimnasio. Los arqueros, entre ellos Chávez, se movieron en uno de los arcos bajo la supervisión de Fernando Escobar y Marcelo Luca. Posteriormente, el plantel participó en bloques tácticos y de posesión, cerrando la jornada con fútbol en espacios reducidos. Los entrenamientos continuarán mañana, miércoles 3 de septiembre, por la tarde en Ezeiza.

image

Cronograma de entrenamientos

Martes 2 de septiembre: 16:00 Entrenamiento

Miércoles 3 de septiembre: 16:00 Entrenamiento

Jueves 4 de septiembre: 16:00 Entrenamiento

Viernes 5 de septiembre: 16:00 Entrenamiento

Sábado 6 de septiembre: 11:00 Ensayo de fútbol

Mundial Sub 20 – Grupos

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón, Egipto

Grupo B: República de Corea, Ucrania, Paraguay, Panamá

Grupo C: Brasil, México, Marruecos, España

Grupo D: Italia, Australia, Cuba, Argentina

Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia, Sudáfrica

Grupo F: Colombia, Arabia Saudí, Noruega, Nigeria

Primeros partidos del Mundial

Sábado 27/9: Japón vs Egipto (18:00), República de Corea vs Ucrania (18:00), Chile vs Nueva Zelanda (21:00), Paraguay vs Panamá (21:00)

Domingo 28/9: Marruecos vs España (18:00), Italia vs Australia (18:00), Brasil vs México (21:00), Cuba vs Argentina (21:00)

Miércoles 1/10: España vs México (18:00), Italia vs Cuba (18:00), Brasil vs Marruecos (21:00), Argentina vs Australia (21:00)

Sábado 4/10: España vs Brasil (18:00), México vs Marruecos (18:00), Australia vs Cuba (21:00), Argentina vs Italia (21:00)

El resto del calendario contempla partidos diarios hasta el domingo 5 de octubre, cerrando la primera fase y preparando a los equipos para la fase eliminatoria.

Con este inicio de actividades, la Sub 20 argentina busca afinar detalles tácticos y físicos, integrando a jugadores claves como Vargas y Chávez, con la intención de llegar al Mundial en su mejor versión y pelear por un lugar destacado en el certamen internacional.