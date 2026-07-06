Uno Santa Fe | Ovación | UEFA

La UEFA rechazó el indulto al estadounidense Balogun: "Se cruzó una línea roja"

La FIFA quedó en el ojo de la tormenta por la decisión que tomó con una de las figuras del combinado estadounidense.

Ovación

Por Ovación

6 de julio 2026 · 12:16hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La UEFA rechazó el indulto al estadounidense Balogun: Se cruzó una línea roja

La UEFA emitió un comunicado luego de la decisión de la FIFA de anularle la tarjeta roja al jugador estadounidense Folarin Balogun y advirtió que "se cruzó una línea roja".

La FIFA quedó en el ojo de la tormenta por esta gran polémica, ya que decidió anularle a Balogun la tarjeta roja que recibió en el partido ante Bosnia y Herzegovina, correspondiente a los 16avos de final.

De esta manera, el delantero que ya hizo tres goles en lo que va de este Mundial podrá decir presente en el enfrentamiento clave ante Bélgica, en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.

El comunicado completo de la UEFA

La decisión de ayer de suspender durante un período de prueba de un año la aplicación de la suspensión automática de un partido tras la tarjeta roja mostrada al jugador Folarin Balogun cruzó una línea roja.

El fútbol, como cualquier otro deporte, se basa en reglas que son la base de una competencia justa, honesta y transparente. A veces las reglas están abiertas a la interpretación. En este caso no. Una suspensión automática mínima de un partido tras una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere que se adopte la decisión de un organismo competente. Es un principio incorporado en el reglamento, que no puede estar sujeto a excepciones, y mucho menos en medio de un torneo en el que varios otros jugadores han estado en la misma situación y han cumplido regularmente su suspensión.

Cuando sus guardianes ya no garantizan la certeza de las reglas, la integridad del juego está en juego y la credibilidad de una competición se ve socavada. Asimismo, esta decisión crea un precedente en el torneo en curso, donde situaciones similares ahora requerirán un trato igualitario, en detrimento de la competición.

El fútbol es el deporte más querido en el mundo porque es un juego hermoso y se confía en él porque se juega en todas partes con las mismas leyes. Un torneo nunca es algo puramente independiente y, si el torneo en cuestión es la Copa del Mundo, tiene el poder de generar consecuencias positivas o negativas en el juego en su conjunto.

Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión sin precedentes, incomprensible e injustificable.

La razón por la que la FIFA le anuló la tarjeta roja a Balogun

La FIFA dejó en suspenso la sanción al delantero estadounidense amparándose en el Artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite aplicar un "periodo de prueba" de un año para el cumplimiento del castigo.

Tras recibir una tarjeta roja por un pisotón involuntario, el delantero debía perderse los octavos de final ante Bélgica. Sin embargo, la FIFA decidió que la sanción no se ejecutará de forma inmediata a menos que el jugador cometa una falta similar en los próximos 12 meses.

UEFA FIFA Mundial
Noticias relacionadas
las dudas y certezas de scaloni para el choque ante egipto

Las dudas y certezas de Scaloni para el choque ante Egipto

la seleccion argentina ya esta en atlanta tras una demora por tormentas

La Selección argentina ya está en Atlanta tras una demora por tormentas

El entrerriano Marcos Kremer arribó con la delegación de Los Pumas a San Juan.

Los Pumas ya están en San Juan para el partido con Gales

Los Pumitas confirmaron su formación para lo que será el cruce ante Inglaterra.

Los Pumitas e Inglaterra se miden en busca de las semifinales en Georgia

Lo último

Unión arrancó la semana de trabajos con la mira en su primer amistoso

Unión arrancó la semana de trabajos con la mira en su primer amistoso

El entrenador de Inglaterra evitó hablar de un posible cruce con Argentina

El entrenador de Inglaterra evitó hablar de un posible cruce con Argentina

Comenzó la era Néstor Gorosito en San Lorenzo

Comenzó la era Néstor Gorosito en San Lorenzo

Último Momento
Unión arrancó la semana de trabajos con la mira en su primer amistoso

Unión arrancó la semana de trabajos con la mira en su primer amistoso

El entrenador de Inglaterra evitó hablar de un posible cruce con Argentina

El entrenador de Inglaterra evitó hablar de un posible cruce con Argentina

Comenzó la era Néstor Gorosito en San Lorenzo

Comenzó la era Néstor Gorosito en San Lorenzo

La UEFA rechazó el indulto al estadounidense Balogun: Se cruzó una línea roja

La UEFA rechazó el indulto al estadounidense Balogun: "Se cruzó una línea roja"

Las dudas y certezas de Scaloni para el choque ante Egipto

Las dudas y certezas de Scaloni para el choque ante Egipto

Ovación
Triunfo de gran candidato: Colón volvió del sur con mucho más que tres puntos

Triunfo de gran candidato: Colón volvió del sur con mucho más que tres puntos

Colón revirtió la tendencia negativa como visitante y se volvió más confiable

Colón revirtió la tendencia negativa como visitante y se volvió más confiable

¡Salud, tricampeón! Kimberley se quedó con el título en el Promocional

¡Salud, tricampeón! Kimberley se quedó con el título en el Promocional

Las dudas y certezas de Scaloni para el choque ante Egipto

Las dudas y certezas de Scaloni para el choque ante Egipto

La Selección argentina ya está en Atlanta tras una demora por tormentas

La Selección argentina ya está en Atlanta tras una demora por tormentas

Policiales
Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Escenario
Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber