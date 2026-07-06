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La Selección argentina ya está en Atlanta tras una demora por tormentas

El plantel sufrió un contratiempo en el vuelo desde Miami y arribó más tarde de lo previsto a la sede del duelo ante Egipto.

Ovación

Por Ovación

6 de julio 2026 · 09:25hs
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La Selección argentina ya está en Atlanta tras una demora por tormentas

La Selección argentina ya se encuentra en Atlanta, donde este martes enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, luego de superar un contratiempo en el viaje desde Miami por las malas condiciones climáticas.

El vuelo que debía trasladar al plantel conducido por Lionel Scaloni tenía previsto partir a las 20.15 (hora argentina), pero sufrió una demora de más de 15 minutos debido a que Atlanta estaba afectada por una lluvia torrencial y tormenta eléctrica.

Los inconvenientes en el viaje de la Selección Argentina

El viaje, que según la programación tenía una duración aproximada de una hora y 40 minutos, terminó saliendo más tarde de lo indicado y eso alteró parcialmente el cronograma previsto por la delegación argentina.

Una vez que el avión aterrizó en el aeropuerto de Atlanta, los jugadores se trasladaron hacia el hotel de concentración, ubicado a media hora de distancia. De esta manera, el arribo al lugar se produjo cerca de la medianoche de Argentina.

Este imprevisto podría modificar los planes del cuerpo técnico, que tenía previsto realizar el entrenamiento del lunes por la mañana, desde las 11.30. Scaloni podría evaluar un cambio de horario para darle mayor descanso al plantel después del viaje.

Por el momento, no hubo ninguna modificación oficial en la agenda y se mantiene la tradicional conferencia de prensa previa al partido, que se desarrollará desde las 17.30 con la presencia del entrenador argentino.

La Selección argentina enfrentará a Egipto este martes, desde las 13 de Argentina, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con el objetivo de clasificarse a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Selección Atlanta Egipto
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