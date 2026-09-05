Madelón mueve piezas y define los 11 de Unión para recibir a Instituto

El DT de Unión, Leonardo Madelón, ultima detalles para jugar el lunes que viene en el 15 de Abril ante Instituto por la fecha 8 de la zona A del Clausura

Unión encara la recta final de la preparación para un partido que puede marcar otro paso importante en su intento de meterse en los playoffs. El Tatengue recibirá el lunes, desde las 21.15, a Instituto en el 15 de Abril, por la octava fecha de la Zona A del Clausura , y Leonardo Madelón ya le da forma a los 11

El plantel volvió a trabajar este sábado en el predio rojiblanco y, aunque todavía queda una práctica por delante, el entrenador tendría prácticamente resueltas las modificaciones para enfrentar a la Gloria. Serán dos variantes obligadas, pero sin alterar el dibujo que viene utilizando.

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La primera estará en la última línea. La transferencia de Maizon Rodríguez dejó un lugar vacante y todo indica que Tomás Fagioli será quien tome esa responsabilidad para acompañar a Juan Pablo Ludueña. También está la opción de Matías Rocha.

Tomás Fagioli es el apuntado por Madelón para reemplazar a Maizon Rodríguez en Unión.

La otra modificación aparece en la mitad de la cancha y tiene nombre propio: Ignacio Malcorra volverá a ser titular en lugar del lesionado Mauro Luna Diale. El experimentado volante había ingresado justamente por Luna Diale frente a Sarmiento y respondió con una actuación determinante, por lo que ahora tendrá la posibilidad de comenzar desde el arranque ante el puntero.

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Así, pese a las bajas, Madelón apuesta por no tocar la estructura. El 4-4-2 se mantiene y la intención pasa por darle continuidad a una formación que viene de conseguir dos triunfos consecutivos y que ahora tendrá enfrente a Instituto, uno de los equipos que marca el ritmo de la Zona A.

Los posibles 11 de Unión

Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Ignacio Malcorra, Emilio Giaccone, Lucas Menossi y Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.