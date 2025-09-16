Uno Santa Fe | Información General | Presupuesto

Las universidades sobre el presupuesto 2026 anunciado por Javier Milei: "El presidente consolida el ajuste"

El Consejo Interuniversitario Nacional sostuvo que el proyecto enviado al Congreso consolida la pérdida presupuestaria, al asignar solo 4,8 billones frente a los 7,3 billones requeridos.

16 de septiembre 2025 · 09:08hs
En defensa de la universidad pública

UNO Santa Fe

En defensa de la universidad pública
Las universidades sobre el presupuesto 2026 anunciado por Javier Milei: El presidente consolida el ajuste

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió que el proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el presidente Javier Milei al Congreso “consolida el ajuste” sobre las universidades nacionales. Según el organismo, las casas de altos estudios necesitan 7,3 billones de pesos para garantizar su funcionamiento el próximo año, lejos de los 4,8 billones asignados en la propuesta oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CINoficial/status/1967765522872930398&partner=&hide_thread=false

Reclamo por mayor financiamiento universitario

En un comunicado difundido tras la cadena nacional, el CIN rechazó que el Presupuesto 2026 contemple un aumento real para el sistema universitario. “Los 4,8 billones de pesos anunciados por el presidente para las universidades implica anualizar para 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y queda muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema”, expresaron.

El organismo también remarcó que el proyecto del Ejecutivo “presenta, entonces, un presupuesto que consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico”.

Marcha y expectativa en el Congreso

La marcha universitaria prevista para este miércoles buscará visibilizar el descontento ante el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. En paralelo, el Presupuesto 2026 comenzará a discutirse en la Comisión de Presupuesto del Congreso en los próximos días, con fecha límite de aprobación el 30 de noviembre.

“El Congreso es ahora el ámbito para sostener la ley de Financiamiento Universitario y para aprobar un presupuesto 2026 razonable que evite que la pronunciada caída siga profundizándose”, sostuvo el CIN.

Cuánto necesitan las universidades para 2026

De acuerdo con los cálculos del Consejo Interuniversitario Nacional, el monto requerido asciende a 7,32 billones de pesos. Esa cifra actualiza y anualiza las partidas de la ley de Presupuesto 2023 y contempla gastos de personal, funcionamiento y programas universitarios.

El CIN aclaró que los 7,3 billones de pesos constituyen “un piso mínimo” que no considera inflación, actualizaciones salariales ni fondos para ciencia y técnica, obras universitarias o becas estudiantiles. “Aunque los reclamos por esos puntos continuarán, deberán ser contemplados por las áreas correspondientes del Gobierno nacional”, concluyó el organismo.

• LEER MÁS: Enrique MammarellaEnrique Mammarella: "Si no hay ley de presupuesto se corre riesgo de destruir la educación superior argentina"

Presupuesto Universidades fondos
Noticias relacionadas
Elecciones legislativas 2025

Ya se puede consultar el lugar de votación para las elecciones de octubre en Santa Fe

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

identificaron a los dos hombres que murieron al estrellarse su avioneta en un festival en cordoba: uno es santafesino

Identificaron a los dos hombres que murieron al estrellarse su avioneta en un festival en Córdoba: uno es santafesino

en medio del conflicto con los gobernadores, la nacion transfirio atn a cuatro provincias: que paso con santa fe

En medio del conflicto con los gobernadores, la Nación transfirió ATN a cuatro provincias: qué pasó con Santa Fe

Lo último

La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar

La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

Último Momento
La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar

La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

Estados Unidos atacó una segunda embarcación narco de Venezuela

Estados Unidos atacó una segunda embarcación narco de Venezuela

Falleció el legendario actor Robert Redford a los 89 años

Falleció el legendario actor Robert Redford a los 89 años

Ovación
Mundial de vóley: Argentina ganó y tiene un pie en segunda ronda

Mundial de vóley: Argentina ganó y tiene un pie en segunda ronda

Scaloni no descartó otro partido de Messi en Buenos Aires: Seguramente no sea el último

Scaloni no descartó otro partido de Messi en Buenos Aires: "Seguramente no sea el último"

Se pone en marcha la tercera fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se pone en marcha la tercera fecha del Clausura Norberto Serenotti

Vélez y Racing abren su serie de cuartos de final de la Libertadores en Liniers

Vélez y Racing abren su serie de cuartos de final de la Libertadores en Liniers

El Inter Miami de Leo Messi pretende enderazar su camino ante Seattle Sounders

El Inter Miami de Leo Messi pretende enderazar su camino ante Seattle Sounders

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit