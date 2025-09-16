Uno Santa Fe | Policiales | autos

Tres autos incendiados en ataques criminales en el suroeste de la ciudad

Vecinos alertaron al 911 y la Policía investiga a los presuntos quemacoches

Por Juan Trento

16 de septiembre 2025 · 08:55hs
La madrugada de este martes volvió a estar marcada por la violencia en los barrios del suroeste de la ciudad. Tres autos fueron incendiados en distintos puntos, en hechos que los investigadores califican como ataques criminales e incendiarios.

Los episodios ocurrieron en Corrientes al 4100, Juan de Garay al 4200 —en el barrio Alfonso o Santa Lucía— y en calle Padre Quiroga entre Moreno y Corrientes, en el barrio Santa Rosa de Lima. Los tres vehículos estaban estacionados en la vía pública y fueron consumidos por el fuego. Hasta el momento no hubo detenidos.

Denuncias y despliegue policial

Los vecinos de ambos barrios llamaron al 911 para denunciar los incendios de autos. En pocos minutos llegaron oficiales y suboficiales de la Comisaría 2ª (Santa Lucía/Alfonso) y de la Subcomisaría 2ª (Santa Rosa de Lima), junto con el Comando Radioeléctrico, que preservaron los lugares de los hechos. Posteriormente arribaron los bomberos zapadores policiales, quienes extinguieron los focos ígneos y evitaron que las llamas se propagaran.

Investigación y búsqueda de testigos

Los efectivos de Orden Público y de Cuerpos iniciaron una búsqueda de testigos y relevaron las cámaras de videovigilancia públicas y privadas para identificar a los presuntos criminales piromaníacos. Se presume que los ataques fueron coordinados y perpetrados en un corto lapso de tiempo.

Peritajes y Fiscalía

La Unidad Regional I La Capital informó a la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó peritajes bomberiles y un informe completo sobre los tres atentados incendiarios. Con el resultado de los análisis técnicos se buscará reconstruir cómo se produjeron los siniestros y quiénes fueron los responsables.

