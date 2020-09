Lanús y otro caso de coronavirus en el plantel

El arquero de Lanús Lautaro Morales dio positivo por coronavirus en los testeos realizados este viernes. En consecuencia fue aislado y se encuentra haciendo reposo debido a que presenta síntomas.

El plantel se sometió a los testeos ayer y fue allí en donde se detectó el caso de Morales, que perdió el gusto y el olfato. Este sábado se confirmó finalmente que es el segundo caso positivo en el plantel.

Erimer infectado del Granate había sido Leonel Di Plácido, quien de todas maneras recibió el alta hace unos días y ya regresó a los entrenamientos con el equipo de Luis Zubeldía.

Morales, de 20 años, todavía no debutó en Lanús pero tiene un recorrido interesante en divisiones juveniles, que incluye la participación en el Sudamericano Sub 20 2019, aunque no vio acción en ningún partido.