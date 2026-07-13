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Unión pone la mira en Central y Madelón empieza a perfilar el equipo para el debut

Unión afrontará este miércoles su último amistoso de pretemporada. El DT aprovechará la prueba ante Rosario Central para sacar conclusiones de cara al estreno del 24 de julio frente a Platense.

Ovación

Por Ovación

13 de julio 2026 · 11:40hs
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Unión pone la mira en Central y Madelón empieza a perfilar el equipo para el debut

Después de un primer ensayo con saldo ampliamente positivo, Unión comenzó a preparar la última prueba de la pretemporada. El equipo de Leonardo Madelón enfrentará este miércoles por la mañana a Rosario Central, en Arroyo Seco, en un amistoso que servirá como el último banco de pruebas antes del debut en el Torneo Clausura, previsto para el viernes 24 de julio, a las 21.15, frente a Platense en Vicente López.

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Al igual que ocurrió ante Ben Hur, la idea del cuerpo técnico es disputar dos encuentros, uno con mayoría de titulares y otro con futbolistas que pelean por un lugar. Sin embargo, esta vez el objetivo será mucho más específico: comenzar a delinear la formación que tiene mayores posibilidades de salir desde el arranque en el debut oficial.

Variantes y regresos que evaluará Madelón en Unión

Una de las principales incógnitas pasa por Marcelo Estigarribia, quien no pudo participar del amistoso frente a Ben Hur debido a una molestia física. Si evoluciona favorablemente, el delantero podría sumar minutos frente al Canalla y meterse nuevamente en la consideración del entrenador.

También será una nueva oportunidad para observar a Bruno Pittón y Brahian Cuello, quienes volvieron a jugar después de sus respectivas operaciones. Ambos participaron del partido de suplentes ante Ben Hur y ahora podrían tener una mayor exigencia.

En el caso de Bruno Pittón, la salida de Mateo Del Blanco le abre una posibilidad concreta de quedarse con el lateral izquierdo, una posición que en el primer amistoso ocupó el juvenil Lucas Ayala.

Dudas en el medio y el ataque

Otra de las decisiones que deberá tomar Madelón estará vinculada al sector ofensivo. El entrenador evaluará si Brahian Cuello está en condiciones de pelear por un lugar o si mantiene a Mauro Luna Diale en esa función. Incluso existe la alternativa de retrasar algunos metros a Misael Aguirre, quien ante Ben Hur integró la dupla de ataque junto a Cristian Tarragona.

En la mitad de la cancha tampoco estará Mauro Pittón, quien tiene prácticamente acordada su transferencia al Tenerife de España. De esta manera, la dupla de volantes centrales seguiría integrada por Lucas Menossi y Santino Vera, aunque Emilio Giaccone también aparece como una opción que podría probar el entrenador durante el amistoso.

Mientras tanto, el mercado sigue abierto para Unión

Más allá de la preparación futbolística, la dirigencia continúa trabajando en varios frentes. El objetivo inmediato es levantar las inhibiciones que pesan sobre el club en FIFA para poder habilitar a los refuerzos antes del inicio del campeonato.

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Al mismo tiempo, se mantienen activas las negociaciones para incorporar nuevos futbolistas y tampoco se descartan más salidas del plantel. En ese contexto, el amistoso frente a Rosario Central no solo servirá para ajustar cuestiones futbolísticas, sino también para que Madelón tenga un panorama más claro de cara a un Clausura que comenzará en menos de dos semanas.

Unión Central Madelón
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