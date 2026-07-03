Quién es el uruguayo que está en los planes de Unión

El Tatengue se mueve en el mercado de pases para reforzar el plantel de cara al segundo semestre de 2026. Suena un jugador charrúa que ya fue dirigido por Leonardo Madelón

Unión ya trabaja para rearmar uno de los sectores que más cambios podría sufrir en este mercado de pases. Con la salida prácticamente consumada del uruguayo Emiliano Álvarez, la dirigencia empezó a buscar un reemplazante y el nombre que apareció en escena es el de Juan de Dios Pintado, lateral derecho que actualmente pertenece a Nacional de Montevideo.

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Según trascendió, el Tatengue ya habría realizado una consulta por las condiciones del futbolista de 28 años, quien también despertó el interés de Defensa y Justicia. El dato que juega a favor de los santafesinos es que Leonardo Madelón ya lo dirigió durante su ciclo en Gimnasia y Esgrima La Plata, donde el defensor fue uno de los jugadores más regulares del equipo.

Un puesto que Unión pretende reforzar

La intención de Unión no solo pasa por cubrir la salida de Emiliano Álvarez. En el club también siguen de cerca la situación de Lautaro Vargas, una de las grandes apariciones de las divisiones inferiores y un futbolista por el que existe una importante expectativa de transferencia.

Si bien Vargas continúa formando parte del plantel, su continuidad no está garantizada y una eventual venta obligaría al cuerpo técnico a contar con variantes de experiencia para afrontar el segundo semestre.

En ese contexto, Pintado reúne varias de las características que busca Madelón: conoce el fútbol argentino, tiene recorrido internacional y ya trabajó bajo las órdenes del entrenador rojiblanco.

Un lateral con experiencia en Uruguay, Brasil y Argentina

Nacido el 28 de julio de 1997 en Las Piedras, Uruguay, Pintado mide 1,72 metros y se desempeña como lateral derecho.

Se formó en Juventud de Las Piedras, donde llamó la atención desde las divisiones inferiores por su capacidad ofensiva. Incluso, en la categoría Sub 17 convirtió 13 goles en 22 partidos, una cifra poco habitual para un defensor.

Debutó como profesional en 2015 y, tras cinco temporadas en el club uruguayo, dio el salto al Goiás de Brasil durante 2020.

En enero de 2024 llegó a Gimnasia y Esgrima La Plata, donde Madelón lo dirigió y rápidamente se ganó un lugar en el equipo titular gracias a su regularidad. Luego de dos temporadas en el fútbol argentino, a comienzos de 2026 fue cedido a préstamo a Nacional de Montevideo, con opción de compra.

En el actual año disputó siete encuentros por el Torneo Apertura uruguayo y también sumó minutos en la Supercopa Uruguaya, aunque todavía no tuvo participación en la Copa Libertadores ni en el Torneo Intermedio.

Un viejo conocido de Madelón

Más allá de sus condiciones futbolísticas, el principal respaldo que tiene Pintado para convertirse en refuerzo de Unión es el conocimiento mutuo con Madelón.

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El entrenador lo utilizó como una pieza importante durante su etapa en Gimnasia, por lo que conoce sus características, su adaptación al fútbol argentino y el aporte que puede darle tanto en defensa como en ataque.

Por ahora no hay una negociación cerrada, pero el lateral uruguayo aparece como uno de los principales candidatos para ocupar un puesto que Unión considera prioritario reforzar de cara al segundo semestre.