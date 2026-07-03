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Volvieron a bloquear sitios que transmitian partidos del Mundial ilegalmente

La ENACOM y la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet (NIC Argentina) bloquearon 14 sitios que transmitían de manera ilegal el Mundial

3 de julio 2026 · 15:42hs
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Volvieron a bloquear sitios que transmitian partidos del Mundial ilegalmente

@Argentina

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet (NIC Argentina) bloquearon 14 sitios web que transmitían de manera ilegal señales televisivas y partidos del Mundial 2026.

En el marco de tres causas que tramitaron en las Fiscalías Nacionales en lo Criminal y Correccionales N°29, N°31 y N°52, y en base a investigaciones preliminares desarrolladas por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, se logró detectar la presencia de sitios web y plataformas digitales que transmitían ilegalmente partidos del Mundial y canales de televisión.

Por orden de los jueces José Miguel Guerrero, Javier Sánchez Sarmiento y Carlos Manuel Bruniard, los organismos que regulan las comunicaciones y el registro de internet en Argentina impidieron el acceso a los contenidos, ya sea por el bloqueo de la transmisión o por la baja del registro.

La medida se dio en el marco de la “Operación Tarjeta Roja”, una iniciativa multilateral para combatir en conjunto la piratería digital durante la Copa del Mundo, organizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto a la Unidad de Cibercrimen de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, con la participación de varios países de la región, destaca el portal Fiscales.

Investigaciones preliminares por el Mundial

Como parte de la operación, la UFECI inició tres investigaciones preliminares contra las plataformas “Stella TV” y “Tele Latino” y los sitios web asociados a la plataforma “Futbol Libre”, que ya fue investigada en 2022 por la Unidad Fiscal.

A esas pesquisas, que contaron con la participación del el Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la CABA, se sumaron las denuncias de los representantes de las empresas prestadoras de televisión por cable, IPTV y por suscripción.

En virtud de ello, se radicaron las denuncias ante las fiscalías correspondientes, que profundizaron las investigaciones para lograr la autorización de la Justicia para la baja de las transmisiones ilegales.

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