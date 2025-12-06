Las Flores volvió a hacer historia y ascendió a la Primera División de la Liga Santafesina

Las Flores le ganó por penales a Banco Provincial por 5-4, tras empatar 0-0, y logró el ascenso a la Primera de la Liga Santafesina.

En una tarde cargada de emoción, tensión deportiva y un marco de público que acompañó con fervor, Las Flores consiguió el tan ansiado ascenso a la Primera División A de la Liga Santafesina de Fútbol, luego de superar a Banco Provincial en una definición electrizante desde el punto penal.

El encuentro, disputado en el predio Nery Alberto Pumpido , terminó 0 a 0 en los 90 minutos reglamentarios. Fue un partido cerrado, intenso y con dos equipos que dejaron todo en la cancha para quedarse con el boleto a la máxima categoría liguista. El árbitro Maximiliano Manduca condujo un duelo que exigió máxima concentración, con un desarrollo friccionado y pocas chances claras, propio de una final con tanto en juego.

Las Flores, un gigante que vuelve a Primera

Sin diferencias en el marcador, el ascenso se resolvió desde los doce pasos. Allí, Las Flores mostró temple, precisión y nervios de acero para imponerse 5-4, desatando el festejo de sus jugadores, cuerpo técnico y una tribuna que explotó en alegría tras la última ejecución.

El conjunto del barrio supo coronar un año inolvidable: fue campeón del Torneo Apertura, y ahora completó su objetivo mayor asegurando el ascenso. Banco Provincial, por su parte, llegó a la definición como campeón del Torneo Clausura, lo que demuestra la paridad entre ambos equipos y el valor del logro conseguido.

Desde la Liga Santafesina, la propia institución expresó su saludo oficial: “Felicitamos al Club Atlético Las Flores II y le damos la bienvenida a la máxima división liguista”, destacando el mérito y la campaña regular que lo llevó a este logro.

Con este ascenso, Las Flores se prepara para un 2026 desafiante, donde competirá entre los mejores equipos de la Liga y buscará sostener la identidad que lo llevó a reconquistar un lugar de privilegio. Una página dorada más para la historia del club y para su gente, que celebró un ascenso tan trabajado como merecido.

Formaciones de Las Flores y Banco Provincial

Las Flores II: Walter Chamorro; Marcos Quiroz, Santiago Giménez, Cristian Nieto y Alexis Peña; Leandro Olivera, Agustín Flores, Alan Bermúdez y Diego Moncada; Joel Abraham y Valentín Paiva. DT: Daniel Boloqui.

Banco Provincial: Franco Porporello; Federico Canalis, Javier Salinas, Valentín Martínez y Agustín Fleitas; Nereo Álvarez, Agustín Sirvano, Ismael Contreras, Maximiliano Plutinio, Lucas López y Alan Chamorro. DT: Diego Giménez.