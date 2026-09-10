Las selecciones Nacionales entrenarán junto a los de la ASH antes de los ODESUR

En la previa al debut de Los Leones y Las Leonas en los Juegos Suramericanos en Santa Fe los mismos entenaran junto a los combinados locales.

Varias de Las Leonas mundialistas afrontarán un entrenamiento en la nueva camcha de la ASH.

Este viernes 11 de septiembre, la ASH recibirá a los seleccionados nacionales que afrontarán los ODESUR. Será con entrenamientos que harán en conjunto a los selectivos mayores santafesinos en ambas ramas, damas a las 19hs y caballeros a las 21hs.

Las delegaciones de Argentina contarán con varios mundialistas. Por el lado femenino, el plantel tiene a Sofía Cairo, Lara Casas, Zoe Díaz, Mercedes Artola, Emma Knobl, Brisa Bruggesser y Milagros Alastra. Al equipo lo dirige Juan Martín López.

En caballeros, el elenco que comanda Juan Manuel Vivaldi tiene a Nicolás Cicileo, Thomas Habif, Tomás Ruíz y Martín Ferreiro. El debut en los Juegos Suramericanos, será el lunes.

A las 10, las chicas ante Paraguay y a las 15 los caballeros contra Perú.

Para los seleccionados santafesinos, una excelente prueba para seguir aceitando su funcionamiento de cara al Campeonato Argentino que disputarán en Córdoba a mediados de octubre.

El evento será a puertas abiertas y de manera gratuita para el público, que deberá asistir con un alimento no perecedero para ingresar. Para eso debe anotarse en el siguiente link: https://etickets.com.ar/entrenamiento-conjunto/

Será la segunda vez que un seleccionado argentino visita la ciudad de Santa Fe. La única ocasión que estuvo fue cuando se inauguró la cancha de césped sintético de arena de la ASH en 2007.

Aquella vez, dieron el presente Gabriel Minadeo como entrenador y enormes jugadoras que se convirtieron en símbolos del hockey argentino. Tales como Luciana Aymar, Belén Succi, Noel Barrionuevo, Rocío Sánchez Moccia, Mercedes Margalot, Silvina D’elia, Alejandra Gulla.

El plantel de damas de Argentina lo imtegran

Sofía Cairo, Lara Casas, Sol Pagella Daiana Pacheco Zoe Díaz Pilar Palacio Chiara Ambrosini Mercedes Artola Victoria Falasco Emma Knobl Catalina Andrade Lourdes Pisthon Sol Guignet Pilar Pisthon Brisa Bruggeser Milagros Alastra Ana Dodorico y Paula Santamarina.

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El de caballeros lo conforman: Joaquín Ruiz, Nicolás Cicileo, Matteo Fernández, Luca Dulor, Iñaki Minadeo, Thomas Habif, Tomas Ruiz, Nicolás Rodríguez, Juan Pedro Fernández, Santiago Tarazona, Mateo Torrigiani, Mateo Serrano, Franco Agostini, Martín Ferreiro, Yaco Kovalivker,Joaquín Costa, Felipe Bartoli y Facundo Bonanno.