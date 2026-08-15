Las Leonas igualaron con Estados Unidos en el debut mundialista

El seleccionado argentino femenino de hockey, Las Leonas, empataron 1 a 1 con las norteamericanas en el inicio del Mundial de Países Bajos. El próximo lunes se medirán con Alemania.

Las Leonas empataron 1 a 1 frente a Estados Unidos en el debut en la Copa del Mundo FIH 2026.

Las Leonas debutaron en el Mundial de Países Bajos y Bélgica con el empate 1-1 ante Estados Unidos, por el grupo B, en un resultado sorpresivo que reflejó la irregularidad del equipo argentino durante todo el juego.Los goles del encuentro fueron marcados por Brisa Bruggesser (primer cuarto 12') y Emma Deberdine (segundo cuarto 12') en el Belfius Hockey Arena de Bélgica. El siguiente compromiso de Las Leonas será frente a Alemania, el próximo lunes, desde las 12, hora argentina.

Las Leonas empataron 1 a 1 frente a Estados Unidos este sábado 15 de agosto, en su presentación en la Copa del Mundo FIH 2026. Brisa Bruggesser abrió el marcador a los 12 minutos del primer cuarto. El encuentro se disputó en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, y correspondió a la primera fecha del Grupo B.

Estados Unidos contó con la primera oportunidad del partido mediante un córner corto, aunque no logró convertir. A seis minutos del cierre llegó el primer aviso claro de Las Leonas, con un remate de revés de Julieta Jankunas. A los 11 minutos del encuentro, Lauren Wadas recibió una tarjeta verde y dejó temporalmente al conjunto estadounidense con una jugadora menos. Un minuto después, Victoria Granatto protagonizó una gran acción ofensiva que terminó con la definición de Brisa Bruggesser. La delantera convirtió el 1 a 0 en su debut en una Copa del Mundo de mayores. Las Leonas cerraron así el primer parcial en ventaja.

Argentina comenzó el segundo período con una buena aproximación. A los dos minutos del cuarto, María José Granatto desbordó y envió un centro que estuvo cerca de ser conectado por Eugenia Trinchinetti, pero Kelsey Bing intervino para evitar el segundo gol argentino. A los 4 minutos del segundo cuarto, Las Leonas consiguieron su primer córner corto del encuentro. La ejecución de Agustina Gorzelany fue sancionada por juego peligroso y la oportunidad no pudo prosperar. Con el transcurso del período, el equipo argentino se mostró más replegado y buscó generar peligro mediante el contragolpe. Estados Unidos aprovechó ese retroceso y alcanzó la igualdad a los 12 minutos del segundo cuarto, por medio de Emma DeBerdine. Cuando restaban dos minutos, el conjunto estadounidense dispuso de otro córner corto, pero la defensa argentina respondió correctamente. El primer tiempo finalizó igualado 1 a 1.

Con goles de Bruggesser y Deberdine, el seleccionado argentino dio comienzo a su competencia por el grupo B del campeonato del mundo.

Argentina comenzó el tercer cuarto con iniciativa y consiguió un córner corto durante el primer minuto. Gorzelany se encargó de la ejecución, pero la defensa estadounidense respondió correctamente. A los seis minutos, Estados Unidos generó una buena acción ofensiva que terminó con un remate elevado por encima del arco. Las Leonas obtuvieron su segundo córner corto del período y el tercero del partido. El equipo ensayó una jugada preparada que finalizó con un lanzamiento de Alastra, nuevamente controlado por la defensa estadounidense.

Cuando restaban 42 segundos, Argentina solicitó una revisión de video. El reclamo resultó favorable, Las Leonas conservaron su derecho a pedir una nueva revisión y consiguieron otro córner corto. Gorzelany ejecutó, pero Bing evitó el gol. A 17 segundos del cierre, Estados Unidos dispuso de un córner corto. El lanzamiento salió elevado y la acción fue sancionada por juego peligroso. El tercer cuarto terminó con el marcador igualado 1 a 1.

Las Leonas comenzaron el último cuarto con una mayor intensidad ofensiva y buscaron instalarse en el campo estadounidense. A los cuatro minutos, Argentina consiguió su quinto córner corto del partido. La ejecución se desvió y generó una nueva oportunidad desde el fijo, pero la jugada no prosperó. Dos minutos después, Estados Unidos dispuso de un córner corto.

Cosentino respondió con una buena atajada y mantuvo la igualdad. Cuando faltaban siete minutos, Victoria Granatto recibió una tarjeta verde y Argentina quedó temporalmente con una jugadora menos. Las Leonas tuvieron la última oportunidad del encuentro. Raposo envió la bocha al área, Trinchinetti logró controlarla e intentó definir, pero su remate salió cerca del arco estadounidense. El marcador no volvió a modificarse y el partido terminó igualado 1 a 1.

Argentina comenzó el encuentro con Cristina Cosentino en el arco; Sofía Toccalino, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Agostina Alonso, María José Granatto (capitana), Sofía Cairo, Eugenia Trinchinetti, Juana Castellaro, Julieta Jankunas y Zoe Díaz. Desde el banco ingresaron Victoria Granatto, Lara Casas, María Paula Ortiz, Victoria Miranda, Brisa Bruggesser y Milagros Alastra.