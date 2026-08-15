Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes

Estudiantes estiró su paternidad con una goleada frente a Gimnasia

Gracias a los goles de Eros Mancuso, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Alexis Castro, el Pincha le ganó al Lobo, que terminó con nueve por las expulsiones de Steimbach y Conti.

15 de agosto 2026 · 20:04hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Estudiantes estiró su paternidad con una goleada frente a Gimnasia

Estudiantes de La Plata goleó por 4-0 a Gimnasia y Esgrima en el clásico platense, estirando la racha positiva ante su máximo rival, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

Los goles del triunfo los hicieron Eros Mancuso a los 43 del primer tiempo; Tiago Palacios, Joaquín Tobío Burgos y, finalmente, Alexis Castro, a los 15, 25 y 39 minutos del complemento, respectivamente. Además, para el "Lobo" fueron expulsados Alexis Steimbach y Germán Conti.

En el anterior partido, Estudiantes de La Plata igualó 1-1 contra Universidad Católica de Chile, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, con tantos de Joaquín Tobio Burgos y Fernando Zampedri, respectivamente, en condición de local en el estadio “Uno”; mientras que Gimnasia y Esgrima La Plata llegó al clásico luego de ganarle por 2-0 a Barracas Central, con goles de Agustín Colazo y Franco Torres, en el estadio Juan Carmelo Zerillo por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

El primer tiempo comenzó con llegadas claras pero con poca precisión para ambos, y con Gimnasia imponiéndose mediante la presión y ataques directos. Fernando Muslera apareció para tapar y desviar al córner, una de las más claras para la visita, tras un remate cruzado de Auzmendi.

A pesar del buen arranque del “Lobo”, el partido se inclinó a favor del local con la expulsión de Steimbach, mediante la decisión de Yael Falcón Pérez, que, desde el llamado del VAR, dictaminó la sanción por un planchazo de manera innecesaria hacia el tobillo izquierdo de Tobio Burgos.

A los 43 de la primera parte, apareció Eros Mancuso para abrir el marcador, con una volea hacia el palo izquierdo del arquero Nelson Insfrán, luego de un centro pasado tras el desborde de Tobio Burgos desde el otro lateral.

Minutos más tarde, Infrán evitó el segundo tanto en dos ocasiones: primero el remate de Adolfo Gaich en solitario, proveniente de una contra, y luego un tiro libre de Alexis Castro al borde del área.

Estudiantes, implacable frente a Gimnasia

En el complemento, el encuentro volvió a hacerse cuesta arriba para los dirigidos por Ariel Pereyra, debido a la expulsión por doble amarilla de Germán Conti, que lo dejó con 9 jugadores; la primera fue por tocar la pelota con la mano y la segunda por un golpe a Gaich, quien punteó la pelota antes de que el defensor pudiera rechazar.

A los 14, Gaich asistió de cachetada a la pelota para Tiago Palacios, que controló en velocidad, recorrió un par de metros hasta entrar al área, donde remató de zurda, cruzado al ángulo izquierdo de Infran, para ampliar la ventaja del “Pincha”.

Para coronar el partidazo que venía haciendo, Tobio Burgos la picó ante la salida del arquero del “Lobo”, luego de una recuperación en terreno propio; de esta manera se convirtió en goleada a favor del equipo dirigido por Alexander “El Cacique” Medina.

Pero, el “León” no se quedó con los tres anteriores y a los 39 minutos, Alexis Castro controló de pecho en el área rival y, de espaldas al arco, con media vuelta y remate de zurda, selló la victoria que estira la histórica racha ganadora en condición de local, donde Gimnasia lleva 23 años sin poder ganar fuera del Bosque.

El próximo desafío de Estudiantes será visitar a Universidad Católica el martes 18, desde las 21:30, en Chile para tratar de clasificarse a los cuartos de final de la Copa Libertadores; mientras que Gimnasia se medirá ante Deportivo Riestra en la misma fecha, desde las 17:00, por los octavos de final de la Copa Argentina.

Estudiantes Gimnasia La Plata
Noticias relacionadas
estudiantes quiere hacerse fuerte ante la catolica en la ida de octavos de la libertadores

Estudiantes quiere hacerse fuerte ante la Católica en la ida de octavos de la Libertadores

independiente rivadavia recibe a estudiantes (rc) con la mira puesta en seguir arriba

Independiente Rivadavia recibe a Estudiantes (RC) con la mira puesta en seguir arriba

Boca venció a Estudiantes 1-0.

Boca derrotó a Estudiantes y sumó su primer triunfo en el Torneo Clausura

boca buscara su primera victoria ante un agrandado estudiantes en parque patricios

Boca buscará su primera victoria ante un agrandado Estudiantes en Parque Patricios

Lo último

Newells fue mejor que Riestra y cortó la mala racha en Rosario

Newell's fue mejor que Riestra y cortó la mala racha en Rosario

Belgrano derrotó a Independiente Rivadavia y se posiciona segundo en la Zona B

Belgrano derrotó a Independiente Rivadavia y se posiciona segundo en la Zona B

Masters 1000 Cincinnati: Thiago Tirante dio el batacazo y eliminó a Novak Djokovic

Masters 1000 Cincinnati: Thiago Tirante dio el batacazo y eliminó a Novak Djokovic

Último Momento
Newells fue mejor que Riestra y cortó la mala racha en Rosario

Newell's fue mejor que Riestra y cortó la mala racha en Rosario

Belgrano derrotó a Independiente Rivadavia y se posiciona segundo en la Zona B

Belgrano derrotó a Independiente Rivadavia y se posiciona segundo en la Zona B

Masters 1000 Cincinnati: Thiago Tirante dio el batacazo y eliminó a Novak Djokovic

Masters 1000 Cincinnati: Thiago Tirante dio el batacazo y eliminó a Novak Djokovic

Aldosivi lo buscó hasta el final pero no pudo con Tigre y sigue sin ganar en el Clausura

Aldosivi lo buscó hasta el final pero no pudo con Tigre y sigue sin ganar en el Clausura

Santa Fe celebra el Día del Niño con actividades para toda la familia y estrena la nueva iluminación del Puente Colgante

Santa Fe celebra el Día del Niño con actividades para toda la familia y estrena la nueva iluminación del Puente Colgante

Ovación
Matías Muñoz, tras su gol ante Patronato: Tenía muchas ganas de gritarlo con la gente

Matías Muñoz, tras su gol ante Patronato: "Tenía muchas ganas de gritarlo con la gente"

Tarragona: Nos metimos en el juego de San Lorenzo

Tarragona: "Nos metimos en el juego de San Lorenzo"

Agustín Toledo, tras la goleada de Colón: En esta categoría nadie te regala nada

Agustín Toledo, tras la goleada de Colón: "En esta categoría nadie te regala nada"

Colón ganó y nadie afloja: Ferro y Morón también festejaron y la cima sigue al rojo vivo

Colón ganó y nadie afloja: Ferro y Morón también festejaron y la cima sigue al rojo vivo

La previa de Colón-Patronato se vive a puro color en el Brigadier López

La previa de Colón-Patronato se vive a puro color en el Brigadier López

Policiales
Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Agenda Santa Fe: música, fiestas y propuestas para disfrutar el fin de semana largo

Agenda Santa Fe: música, fiestas y propuestas para disfrutar el fin de semana largo

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed