Las Leonas tiene sus convocadas para el inicio de la FIH Pro League 2025-26

El seleccionado argentino Las Leonas tiene las 24 jugadoras convocadas por el entrenador Fernando Ferrara para jugar la FIH Pro League en Santiago del Estero.

La lista de Las Leonas que terminarán el año en la Pro League.

La Selección Argentina de Hockey Femenino confirmó la nómina de 24 jugadoras citadas por Fernando Ferrara de cara al inicio de la FIH Pro League 2025-26 del 9 al 14 de diciembre en Santiago del Estero, instancia en la que se medirán con Alemania y Países Bajos.

Cabe destacar que, Santiago del Estero recibe al inicio de la séptima temporada de la FIH Pro League, la prestigiosa competencia internacional que reúne a los mejores equipos de hockey del mundo, donde las Leonas buscarán sumar importantes puntos de cara al valioso premio de esta temporada que es la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La competencia se llevará a cabo durante 6 días y se disputarán dos partidos por jornada. En total, cada equipo se enfrentará 2 veces entre sí asegurando jugar un total de 4 partidos. Las entradas se encuentran a la venta por día y son válidas para ambos partidos de la jornada.

El programa de competencia de Las Leonas en la FIH Pro League

Miércoles 10 de diciembre, ante Alemania desde las 21.30 horas.

Jueves 11 de diciembre, ante Países Bajos desde las 21.20 horas.

Sábado 13 de diciembre, ante Alemania desde las 21.30 horas.

Domingo 14 de diciembre, ante Países Bajos desde las 21.20 horas.

Cronograma de la FIH Pro League:

Argentina (9-14 de diciembre de 2025) vs Alemania y Países Bajos.

Australia (10-15 de febrero de 2026): vs Australia e Irlanda.

Bélgica (13-21 de junio de 2026): vs Bélgica y China.

Inglaterra (23-28 de junio de 2026): vs Inglaterra y España.

El plante de Las Leonas es el siguiente:

Cristina Cosentino

Lourdes Pérez Iturraspe

Agustina Gorzelany

Sofía Toccalino

Valentina Raposo

Sofía Cairó

Valentina Férola

Valentina Costa Biondi

Sol Lombardo

Agostina Alonso

Victoria Miranda

Eugenia Trinchinetti

Paula Ortiz

Candela Esandi

Victoria Sauze

Catalina Andrade

Catalina Alimenti

Julieta Arcidiácono

Brisa Bruggesser

María Jose Granatto

María Victoria Granatto

Julieta Jankunas

María Emilia Larsen

Aylín Ovejero

*Candela Esandi y Aylín Ovejero harían su debut absoluto.