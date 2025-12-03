La Selección Argentina de Hockey Femenino confirmó la nómina de 24 jugadoras citadas por Fernando Ferrara de cara al inicio de la FIH Pro League 2025-26 del 9 al 14 de diciembre en Santiago del Estero, instancia en la que se medirán con Alemania y Países Bajos.
Las Leonas tiene sus convocadas para el inicio de la FIH Pro League 2025-26
El seleccionado argentino Las Leonas tiene las 24 jugadoras convocadas por el entrenador Fernando Ferrara para jugar la FIH Pro League en Santiago del Estero.
Por Ovación
Cabe destacar que, Santiago del Estero recibe al inicio de la séptima temporada de la FIH Pro League, la prestigiosa competencia internacional que reúne a los mejores equipos de hockey del mundo, donde las Leonas buscarán sumar importantes puntos de cara al valioso premio de esta temporada que es la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
La competencia se llevará a cabo durante 6 días y se disputarán dos partidos por jornada. En total, cada equipo se enfrentará 2 veces entre sí asegurando jugar un total de 4 partidos. Las entradas se encuentran a la venta por día y son válidas para ambos partidos de la jornada.
El programa de competencia de Las Leonas en la FIH Pro League
Miércoles 10 de diciembre, ante Alemania desde las 21.30 horas.
Jueves 11 de diciembre, ante Países Bajos desde las 21.20 horas.
Sábado 13 de diciembre, ante Alemania desde las 21.30 horas.
Domingo 14 de diciembre, ante Países Bajos desde las 21.20 horas.
Cronograma de la FIH Pro League:
Argentina (9-14 de diciembre de 2025) vs Alemania y Países Bajos.
Australia (10-15 de febrero de 2026): vs Australia e Irlanda.
Bélgica (13-21 de junio de 2026): vs Bélgica y China.
Inglaterra (23-28 de junio de 2026): vs Inglaterra y España.
El plante de Las Leonas es el siguiente:
Cristina Cosentino
Lourdes Pérez Iturraspe
Agustina Gorzelany
Sofía Toccalino
Valentina Raposo
Sofía Cairó
Valentina Férola
Valentina Costa Biondi
Sol Lombardo
Agostina Alonso
Victoria Miranda
Eugenia Trinchinetti
Paula Ortiz
Candela Esandi
Victoria Sauze
Catalina Andrade
Catalina Alimenti
Julieta Arcidiácono
Brisa Bruggesser
María Jose Granatto
María Victoria Granatto
Julieta Jankunas
María Emilia Larsen
Aylín Ovejero
*Candela Esandi y Aylín Ovejero harían su debut absoluto.