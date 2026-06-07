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Las ventas minoristas pyme volvieron a caer en mayo y acumulan una baja del 3,1%

Las ventas retrocedieron 1,2% interanual en mayo. El consumo se concentró en bienes esenciales y crece la preocupación de los comercios por la rentabilidad y la falta de inversión, según el último relevamiento de Came

7 de junio 2026 · 19:16hs
Ventas en rojo. El rubro textil e indumentaria mostró una baja del 5

Ventas en rojo. El rubro textil e indumentaria mostró una baja del 5,2%.

Las ventas minoristas pyme registraron en mayo una caída interanual del 1,2% a precios constantes, de acuerdo con el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). Aunque en la comparación mensual desestacionalizada se observó una mejora del 1,2%, con estos resultados, el sector acumuló una retracción del 3,1% durante los primeros cinco meses del año.

El relevamiento reflejó además un deterioro en la percepción de los comerciantes sobre la situación de sus negocios. El 48,2% de los encuestados consideró que su actividad se mantuvo estable respecto de un año atrás, una proporción que cayó 5,1 puntos porcentuales frente a abril. Al mismo tiempo, creció el segmento con una evaluación negativa del escenario operativo, que pasó del 39,6% al 45,1%.

El consumo en los próximos meses

En cuanto a las perspectivas para los próximos doce meses, el 48,4% de los consultados proyectó un escenario de estabilidad, mientras que el 38,8% anticipó una recuperación de la actividad. En contraste, el 12,8% estimó que la situación empeorará.

El clima de negocios también mostró cautela en materia de inversiones. El 59,4% de los comerciantes consideró que el contexto actual no es favorable para destinar capital, frente a un 12,5% que sí lo evaluó como oportuno. El restante 28,1% se mantuvo indefinido.

cameCaudro

La actividad sectorial

A nivel sectorial, el desempeño fue dispar. Farmacia encabezó las subas interanuales con un crecimiento del 8,2%, seguida por perfumería (+2,3%) y alimentos y bebidas (+0,2%). En tanto, ferretería y materiales de construcción mostró variación nula. Del otro lado, las bajas fueron para bazar, decoración y muebles registró la mayor caída (-8,9%), seguido por textil e indumentaria (-5,2%).

El índice general elaborado por Came contempla las ventas concretadas por los comercios relevados bajo todas las modalidades de comercialización. En ese sentido, durante mayo las ventas online de los locales físicos crecieron 15,2% interanual y 3,7% frente a abril en términos desestacionalizados. No obstante, ese avance no alcanzó para compensar la caída del índice general de ventas minoristas.

El informe advirtió además sobre un cambio estructural en el patrón de consumo. La pérdida sostenida del poder adquisitivo llevó a los hogares a concentrar el gasto en productos esenciales, lo que permitió sostener o mejorar levemente el desempeño de algunos rubros vinculados a la canasta básica. En cambio, los sectores asociados a bienes no esenciales fueron los más golpeados por la retracción del consumo.

Desde el lado de la oferta, el sostenimiento de las ventas quedó atado al uso intensivo de herramientas de financiamiento, promociones, liquidaciones y eventos masivos de comercio electrónico. Esa dinámica, sumada al incremento de costos operativos y tarifarios, profundizó la presión sobre los márgenes de rentabilidad del comercio pyme.

En un contexto marcado por la baja predisposición a invertir, las expectativas del sector apuntan a una estabilización condicionada principalmente por la liquidación de stocks y factores estacionales, reseñó el informe.

ventas pyme consumo Came Comercios
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