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Las Panteras ganaron en Brasil y clasificaron al Mundial y al Panamericano 2027

En el partido de apertura de la cuarta jornada del clasificatorio Sudamericano, Las Panteras superaron con autoridad a Venezuela por 3-0, sumando su tercera victoria consecutiva en Río de Janeiro.

Ovación

Por Ovación

12 de septiembre 2026 · 13:25hs
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Las Panteras sellaron oficialmente su clasificación al Mundial 2027 y a los Juegos Panamericanos 2027.

Las Panteras sellaron oficialmente su clasificación al Mundial 2027 y a los Juegos Panamericanos 2027.

Las Panteras siguen haciendo historia en el Maracanazinho. Vencieron a la escuadra venezolana en sets corridos 25/23, 25/20 y 25/21. Argentina llega invicta a la súper final del torneo ante Brasil. El clásico sudamericano definirá el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Bianca Cugno, fue la máxima anotadora con 15 puntos.

LEER MÁS: Tercera victoria de Las Panteras en el Sudamericano y cada vez más cerca de la clasificación al Mundial

Argentina se impuso a Venezuela en Brasil

Las Panteras vencieron a Venezuela 3-0, con parciales de 25-23, 25-20 y 25-21, y llegan invictas a la definición contra Brasil de este domingo a las 12 horas. Además, con esta victoria sellaron la clasificación al Mundial 2027 y a los Juegos Panamericanos 2027.

El inicio del partido fue con un Venezuela imparable que se escapó 10-2 ante un equipo argentino al que le costó en recepción y para definir en ataque. No obstante, poco a poco y ensayando variantes, Las Panteras fueron descontando hasta finalmente empatarlo en 15. Más tarde, Pelozo siguió brillando en defensa y Cugno y Bulaich respondieron en ataque para darlo vuelta y ganarlo 25-23 tras una buena intervención de la opuesta cordobesa.

En el segundo capítulo, en cambio, Las Panteras se despegaron rápidamente en el marcador por 8-5 y 12-7 con Bulaich y Bertolino bien en ataque. A pesar de que Venezuela se arrimó hasta el 17-18, enseguida Argentina ajustó su juego en ataque y bloqueo y se lo llevó 25-20 tras un error rival.

En el tercer parcial, Argentina se escapó en el marcador 8-4 con una tarea más regular, diferencia que mejoró a 11-6 de la misma manera. Venezuela aprovechó un buen momento en ataque, lo empató en 13 y pasó al frente 16-15 en un periodo algo irregular de Las Panteras. Sin embargo, las dirigidas por Morando ajustaron su juego en bloqueo y contra, también sumaron con el saque de Mayer, y se despegaron 22-17. Finalmente, Cugno selló el 25-21 y victoria.

Argentina: Mayer (2), Cugno (15), Farriol (9), Herrera (7), Bertolino (10), Pérez (2), Pelozo (L). Ingresaron: Detzel (-), Rodríguez (2), Bulaich (9).

Las Panteras Mundial Brasil Panamericano
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