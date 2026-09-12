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Las varias misiones que Colón tendrá ante Godoy Cruz para sostener la ilusión

Colón se prepara para visitar a Godoy Cruz por la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional sabiendo que ya no puede resignar más puntos

Ovación

Por Ovación

12 de septiembre 2026 · 12:45hs
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Las varias misiones que Colón tendrá ante Godoy Cruz para sostener la ilusión

Prensa Colón

Colón afrontará este domingo una parada de máxima exigencia en Mendoza: desde las 18, visitará a Godoy Cruz por la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional, con la obligación de volver a sumar de a tres para no perder definitivamente el tren de los primeros puestos.

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El escenario no es sencillo. Ferro y Morón lograron sacar una diferencia importante y hoy parecen tener encaminado el objetivo de pelear por lo más alto. Sin embargo, mientras las matemáticas mantengan abierta esa posibilidad, el Sabalero deberá intentar sostenerse en carrera. Para eso, necesita mucho más que un buen resultado.

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Todas las misiones que tendrá Colón

La primera misión será cortar de inmediato la racha negativa. Colón llega después de dos derrotas consecutivas y no tiene margen para estirar ese momento. Un nuevo tropiezo no solo complicaría su posición, sino que también podría empezar a afectar el aspecto anímico de un plantel que necesita recuperar confianza.

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Colón, obligado a no perder más.

Pero Godoy Cruz no aparece solamente como un rival más. El Tomba también pelea en la zona alta, por lo que quedarse con los tres puntos tendría un valor doble: permitiría a Colón recuperarse y, al mismo tiempo, sacarse de encima a un competidor directo.

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Hay otro punto que el equipo de Iván Delfino deberá corregir. En los últimos partidos, sostener el arco en cero se transformó en una cuenta pendiente que terminó costando demasiado caro. Por eso, la solidez defensiva será otra de las claves en Mendoza. Colón necesita volver a sentirse seguro desde atrás para construir un partido diferente. Y por encima de todo aparece una misión que quizás sea tan importante como las anteriores: recuperar sensaciones. El Sabalero necesita una actuación convincente, de esas que permitan volver a creer en lo que puede dar el equipo en este tramo decisivo de la temporada.

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En Mendoza habrá puntos en juego, un rival directo y una pelea por los primeros lugares que todavía no está matemáticamente cerrada. Colón tendrá varias tareas por delante, pero todas conducen al mismo lugar: ganar, recuperar confianza y demostrar que todavía tiene con qué dar pelea.

Colón Godoy Cruz Primera Nacional
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