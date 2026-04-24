Etcheverry le ganó a Ofner y avanzó a la 3ª ronda en el Masters 1000 de Madrid

El argentino Tomás Etcheverry consiguió un sólido triunfo en sets corridos ante el austríaco Sebastian Ofner y pasó a la 3ª ronda del Masters 1000 de Madrid

El argentino Tomás Etcheverry (25°) consiguió un sólido triunfo en sets corridos ante el austríaco Sebastian Ofner y se metió en la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid .

Etcheverry, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, jugó a un gran nivel para imponerse por 6-4 y 6-4, luego de una hora y 18 minutos de juego.

Al argentino le alcanzó con un quiebre por set para quedarse con el triunfo, en un encuentro en el que se mostró muy firme con su servicio y no le dio ninguna chance de quiebre a su oponente. De esta manera, el oriundo de La Plata se metió en la tercera ronda del torneo que se lleva a cabo en la capital española.

Hay rival para seguir en el Masters 1000 de Madrid

Su próximo oponente será el croata Dino Prizmic, quien dio la sorpresa de la jornada al eliminar al estadounidense Ben Shelton, que llegaba a Madrid como el cuarto preclasificado, en un partidazo que se definió recién en el tie-break del tercer set.