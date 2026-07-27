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Las Panteras se quedaron con el bronce en la Copa Sudamericana

La selección argentina femenina de vóleibol, Las Panteras, se alzó con la medalla de bronce tras vencer a Chile en el juego por el tercer y cuarto puesto

27 de julio 2026 · 19:27hs
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Las Panteras se quedaron con el bronce en la Copa Sudamericana.

Las Panteras se quedaron con el bronce en la Copa Sudamericana.

La Selección Argentina Femenina de Vóley, Las Panteras, logró este domingo quedarse con la medalla de bronce de la Copa Sudamericana al vencer a Chile en sets corridos. El torneo se celebra en Lima, Perú. El equipo de Facundo Morando se impuso con parciales de 25-14, 25-21 y 25-20 en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima y se subio al podio de la Copa.

Argentina llegó a dicha instancia tras no lograr el pase a la final el sábado, cuando cayó en una semifinal muy disputada frente a Brasil por 3 a 1 (25-17, 20-25, 25-22 y 28-26).

Las Panteras quedaron terceras en Lima

Por la medalla de bronce de la Copa Sudamericana, Las Panteras vencieron a Chile por 3-0, con parciales de 25-14, 25-21, 25-20. En el primer set, a diferencia de los partidos anteriores, Morando decidió modificar el equipo titular con los ingresos de Detzel en lugar de Mayer. En el inicio del partido, Chile dominó las primeras acciones por 7-5, pero el conjunto argentino entró en juego y consiguió una ventaja significativa gracias a los aportes de Cugno y Farriol en la red. El parcial quedó en manos de Argentina por 25-14 tras un ataque de la opuesta que desvió en el bloqueo chileno.

En el segundo, el conjunto nacional comenzó con mayor contundencia en todos los rubros. Argentina lideró el tablero desde el inicio y, aunque Chile se arrimó 6-7, la Selección metió un parcial de 9-0 para estirar la ventaja a 16-7. El equipo chileno aprovechó un momento de irregularidad de Las Panteras y logró achicar la diferencia a 21-24, sin embargo, un bloqueo de Herrera le dio a Argentina el cierre del set en 25-21.

En el tercer capítulo, la Selección logró una primera diferencia de 10-5 y, de allí en adelante, lideró el tablero con gran ventaja. En ese tramo, Bertolino aportó en la recepción y se destacó en la red. Chile mejoró su defensa y achicó la diferencia a 17-20, aunque un ataque de Herrera selló el triunfo argentino por 25-20.

Máxima anotadora del partido, Bianca Cugno con 24 puntos. Es importante señalar que la jugadora oriunda de Devoto, provincia de Córdoba, fue elegida como la mejor opuesta de la Copa Sudamericana 2026. Anotó 103 puntos entre los 5 partidos disputados.

Argentina alistó a: Bertolino (11), Bulaich (7), Cugno (24), Detzel (3), Herrera (9), Farriol (9), Pelozo (L). Ingresó: Cabellero

Las Panteras Chile Copa Sudamericana
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