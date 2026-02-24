Sin Lautaro Martínez, Inter quedó eliminado de la Champions League

Inter perdió 2-1 ante Bodo/Glimt en el partido de vuelta de los playoffs y de esta manera quedó afuera de la Champions League y Lautaro Martínez no jugó por estar lesionado

Inter perdió con Bodo/Glimt y quedó eliminado de la Champions League.

Sin Lautaro Martínez, Inter sufrió un batacazo ante el Bodo/Glimt: en el partido de vuelta de los playoffs, el equipo noruego lo volvió a derrotar 2-1 (5-1 global) y lo eliminó de la Champions League en su propia casa en Italia.

Desde el Giuseppe Meazza, el equipo dirigido por Cristian Chivu fue totalmente superado por el conjunto nórdico, que rompió un récord en su país al convertirse en el primer equipo noruego en avanzar a los octavos de final de esta competición después de 30 años.

El Bodo/Glimt abrió el marcador en el primer tiempo, luego de que Manuel Akanji perdiera la pelota de manera insólita en la salida, situación que aprovechó Jens Petter Hauge para poner el 1-0 tras un rebote del arquero Yann Sommer.

Finalmente, los visitantes sentenciaron el partido a falta de 20 minutos, tras un excelente contraataque que terminó con un gran remate de Håkon Evjen: controló con la izquierda y remató cruzado para el 2-0.

Embed - INTER TAMBIÉN PERDIÓ LA VUELTA Y QUEDÓ ELIMINADO DE LA CHAMPIONS | Inter 1-2 Bodo/Glimt | RESUMEN

El Inter logró descontar algunos minutos más tarde gracias a Alessandro Bastoni, quien empujó la pelota tras desperdiciar previamente varias situaciones insólitas que podrían haberles permitido empatar el partido.

De todas formas, no les alcanzó para alcanzar al Bodo/Glimt, que en la próxima instancia se enfrentará al Manchester City o al Sporting de Lisboa.

¿Por qué no jugó Lautaro Martínez?

El pasado miércoles, en la ida de este encuentro, Lautaro Martínez no terminó el partido tras salir reemplazado por una lesión. El Toro fue titular y jugó hasta el minuto 60, cuando el entrenador Cristian Chivu decidió reemplazarlo tras notar gestos de dolor durante el partido: sufrió un desgarro en su gemelo izquierdo.

Esta lesión lo dejó fuera de disponibilidad para este crucial partido con el Inter, que sufrió significativamente la ausencia de su goleador y capitán argentino.