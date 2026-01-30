Uno Santa Fe | Ovación | Lazio

Lazio venció sobre la hora a Genoa y se pone a tiro de la zona de copas

Lazio venció 3 a 2 a Genoa en el estadio Olímpico en el inicio de una nueva jornada del Calcio, en un partido marcado por los penales y un desarrollo cambiante

30 de enero 2026 · 19:33hs
Lazio venció sobre la hora a Genoa y se pone a tiro de la zona de copas

Lazio venció 3 a 2 a Genoa en el estadio Olímpico en el inicio de una nueva jornada del Calcio, en un partido marcado por los penales y un desarrollo cambiante. El conjunto romano se había puesto 2 a 0, sufrió una reacción de la visita y lo terminó ganando de manera agónica desde los 12 pasos.

El marcador se abrió a los 11 minutos del primer tiempo, cuando Pedro convirtió un penal para adelantar a Lazio. Apenas seis minutos después, un error en un despeje de Aaron Martín permitió el desborde de Gustav Isaksen y la posterior asistencia atrás para Kenneth Taylor, que definió de derecha para el 2 a 0.

Cuando el resultado parecía controlado por el equipo local, Genoa encontró el descuento también desde el punto penal. Ruslan Malinovskyi ejecutó con precisión y volvió a meter al Grifo en partido.

La reacción se completó a los 30 minutos del segundo tiempo: tras un córner cerrado del propio Malinovskyi que generó una acción confusa en el área, Vitinha aprovechó el rebote y definió en el área chica para el 2 a 2.

El empate no fue definitivo. En el tramo final del encuentro, Lazio dispuso de un nuevo penal y Danilo Cataldi no falló para sellar el 3 a 2. Con este triunfo, el conjunto romano sumó tres puntos importantes, mientras que Genoa se fue con bronca y sigue comprometido en la parte baja de la tabla de la Serie A.

El resumen de Lazio y Genoa

Embed - PENAL AGÓNICO A LOS 100 PARA EL FESTEJO TOTAL DE LA LAZIO EN LA SERIE A | Lazio 3-2 Genoa | RESUMEN

Lazio Genoa Calcio
Noticias relacionadas
fallecio alfredo davicce, el presidente mas exitoso de river en los 90

Falleció Alfredo Davicce, el presidente más exitoso de River en los 90

formula 1: hamilton cerro los test de barcelona con la vuelta mas rapida de la semana

Fórmula 1: Hamilton cerró los test de Barcelona con la vuelta más rápida de la semana

se sortearon los cruces de playoffs de la champions league

Se sortearon los cruces de playoffs de la Champions League

El gobernador Pullaro le dio la bienvenida a los nadadores de la Maratón Santa Fe-Coronda.

El gobernador Pullaro recibió a los nadadores de la Maratón Santa Fe-Coronda

Lo último

Operativo de saturación en barrio Las Flores: buscan frenar las noches de descontrol y ruidos molestos

Operativo de saturación en barrio Las Flores: buscan frenar las "noches de descontrol" y ruidos molestos

Vélez rechazó una oferta de Ajax por Maher Carrizo

Vélez rechazó una oferta de Ajax por Maher Carrizo

Lazio venció sobre la hora a Genoa y se pone a tiro de la zona de copas

Lazio venció sobre la hora a Genoa y se pone a tiro de la zona de copas

Último Momento
Operativo de saturación en barrio Las Flores: buscan frenar las noches de descontrol y ruidos molestos

Operativo de saturación en barrio Las Flores: buscan frenar las "noches de descontrol" y ruidos molestos

Vélez rechazó una oferta de Ajax por Maher Carrizo

Vélez rechazó una oferta de Ajax por Maher Carrizo

Lazio venció sobre la hora a Genoa y se pone a tiro de la zona de copas

Lazio venció sobre la hora a Genoa y se pone a tiro de la zona de copas

El Quillá tiene confirmados todos sus entrenadores para la nueva temporada

El Quillá tiene confirmados todos sus entrenadores para la nueva temporada

Dengue: confirmaron la presencia del mosquito transmisor en 30 barrios de la ciudad de Santa Fe

Dengue: confirmaron la presencia del mosquito transmisor en 30 barrios de la ciudad de Santa Fe

Ovación
El gobernador Pullaro recibió a los nadadores de la Maratón Santa Fe-Coronda

El gobernador Pullaro recibió a los nadadores de la Maratón Santa Fe-Coronda

Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Colón negocia la renovación de Lago y rechaza sondeos externos

Colón negocia la renovación de Lago y rechaza sondeos externos

De relegado a pieza clave: Profini se afirmó en Unión

De relegado a pieza clave: Profini se afirmó en Unión

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único