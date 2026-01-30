Lazio venció sobre la hora a Genoa y se pone a tiro de la zona de copas

Lazio venció 3 a 2 a Genoa en el estadio Olímpico en el inicio de una nueva jornada del Calcio, en un partido marcado por los penales y un desarrollo cambiante

El marcador se abrió a los 11 minutos del primer tiempo, cuando Pedro convirtió un penal para adelantar a Lazio. Apenas seis minutos después, un error en un despeje de Aaron Martín permitió el desborde de Gustav Isaksen y la posterior asistencia atrás para Kenneth Taylor, que definió de derecha para el 2 a 0.

Cuando el resultado parecía controlado por el equipo local, Genoa encontró el descuento también desde el punto penal. Ruslan Malinovskyi ejecutó con precisión y volvió a meter al Grifo en partido.

La reacción se completó a los 30 minutos del segundo tiempo: tras un córner cerrado del propio Malinovskyi que generó una acción confusa en el área, Vitinha aprovechó el rebote y definió en el área chica para el 2 a 2.

El empate no fue definitivo. En el tramo final del encuentro, Lazio dispuso de un nuevo penal y Danilo Cataldi no falló para sellar el 3 a 2. Con este triunfo, el conjunto romano sumó tres puntos importantes, mientras que Genoa se fue con bronca y sigue comprometido en la parte baja de la tabla de la Serie A.

