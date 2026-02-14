La temporada 2026 encuentra a Leandro Rubino decidido a continuar dentro de la Clase 3 al mando de su Toyota Etios. El piloto santafesino encara el nuevo campeonato con determinación y metas importantes. Va por más en una divisional de alto nivel competitivo.

La continuidad en la categoría es el punto de partida para un año que promete ser exigente. Leandro Rubino buscará consolidarse en el grupo de protagonistas y sostener un rendimiento regular a lo largo del calendario: “Este 2026 y todo lo que sigue lo vamos a encarar con todas las ganas, queremos estar en la pelea importante”.

Leandro Rubino, enfocado en pelear adelante en la Clase 3

Entre los objetivos deportivos aparece con claridad la intención de alcanzar uno de los tres lugares de privilegio y posicionarse de manera estable dentro de los primeros puestos del campeonato: “La expectativa es tratar de llegar a un podio. Apuntamos con el equipo a estar entre los seis o siete de adelante”.

Más allá del trabajo sobre el auto, «Lea» también pone énfasis en la preparación personal, entendiendo que estar óptimo tanto física como mentalmente será determinante para sostener la competitividad durante toda la temporada: “Estamos entrenando y haciendo un esfuerzo físico y mental porque es indudable que es necesario para estar lo más adelante posible”.

La meta final es ambiciosa: cerrar el año lo más arriba que se pueda en la planilla del campeonato, lograr el ingreso a las instancias decisivas y mantenerse en la discusión por los puestos de vanguardia: “Este año quiero entrar en la Copa Nuevo Car Show y para eso hay que ser protagonistas todas las carreras”.

En la responsabilidad de todo el conjunto continuará el equipo de José Bailone manteniendo la base de trabajo de las temporadas anteriores. En el plano técnico, el Toyota Etios que conduce, atraviesa un repaso general acompañado de actualizaciones puntuales de acuerdo al reglamento: “Yo deseo terminar el año de la mejor manera y que el 2027 nos encuentre con el número en los laterales lo más bajo posible”.

El piloto de la ciudad de Santa Fe tiene objetivos bien definidos. Hace una fuerte apuesta al rendimiento integral del hombre y la máquina. Leandro Rubino se prepara para afrontar el 2026 en la Clase 3 del Nuevo Car Show con la intención de ser parte activa de la pelea por los primeros lugares.