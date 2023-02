Libertad se consagró campeón de la Liga Nacional de Voleibol Masculina

El equipo santafesino empezó con todo y dominó el primer set y aunque en los dos parciales siguientes el desarrollo fue más parejo, finalmente Libertad resolvió la final por 25-20, 25-23 y 25-23 para gritar campeón en el Polideportivo Evita.

Tremendo torneo para el conjunto santafesino que ya supo estar en la máxima categoría del vóley nacional. Ahora logró regresar a elite del vóleibol nacional, ahora en la provincia de La Rioja frente al conjunto de Tucumán de Gimnasia. Fue un partido en el que no hubo equivalencias, sobre todo en la forma de juego, lo trabajó mucho al cotejo el elenco de Libertad, para mantener siempre a tiro el ocasional rival.

El conjunto tucumano había llegado a esta instancia con la llave más compleja, un camino más difícil, pero que ya había tenido un premio, que era la clasificación y el logro de acceder a la máxima categoría del vóley nacional. Libertad fue un equipo que se armó para también darle rodaje a los más jóvenes, a aquellos jugadores que vienen de las canteras liberteñas, y que supieron afrontar un torneo que ha cambiado mucho su fisonomía.

image.png En la provincia de La Rioja, Libertad derrotó a Tucumán de Gimnasia y se consagró campeón de la Liga Nacional Masculina.

Libertad ha hecho un gran torneo, que en octavos de final logró llevarse la serie ante la selección Argentina Sub 19, la parte más compleja la tuvo en cuartos de final cuando tuvo enfrente a Boca Juniors, y debió hacerlo en golden set para avanzar de instancia. En semifinales fue 3 a 0 frente a Regatas de Corrientes, y casi sin despeinarse, en un gran trabajo colectivo consiguió vencer a Tucumán de Gimnasia por 3 a 0 en sets corridos.

Esta victoria no solamente le da el campeonato, sino que también el gran trabajo que tendrá por delante la dirigencia liberteña porque no solamente, después de refrendar el ascenso, y este título, no tendrán otra alternativa que disputar la máxima categoría que no es otra cosa que la Liga Aclav. El festejo por el logro alcanzado fue más que merecido, y premia a una institución que trabaja con mucha seriedad y compromiso.

El equipo de Libertad está conformado por Nicolás Sivera, Cristian Perren (capitán), Enzo Haureluk, Lautaro Delgado, Fabio Hang, Alejo Zapata, Valentín Durdos, Alexis Yaccuzzi, Giuliano Arletaz, Luciano Caiafa, Gastón Neif, Iam Mena, Santiago Amherdt y Matías Albrecht. El entrenador en jefe es Juan Manuel Flores, el asistente Matías Albrecht, Cristian Perren el segundo asistente, Federico Jullier el fisioterapeuta y Juan Ignacio Eggstein el asistente estadístico.

Las posiciones finales quedaron del siguiente modo: 1° Libertad de San Jerónimo Norte; 2° Tucumán de Gimnasia; 3° CEF 5 de La Rioja; 4° Regatas de Corrientes; 5° Ferro Carril Oeste; 6° Social Monteros; 7° Boca Juniors; 8° Normal 3 de Rosario; 9° Waiwen; 10° Salta Vóley; 11° Estudiantes de La Plata; 12° Instituto Pellegrini de Tucumán; 13° Selección Argentina y 14° Regatas de Santa Fe.