Liga Próximo: Rivadavia se llevó la prímera final contra República

Rivadavia le ganó la primera final a República por 72-65, y qeudó a un paso del título en la Liga Próximo. El viernes, el segundo punto en el Exequiel Cerati.

Se jugó la primera final del Torneo Apertura categoría Liga Próximo, con el triunfo a domicilio de Rivadavia Juniors sobre República del Oeste por 72 a 65, que lo deja en el umbral de la coronación.