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Liga Próximo: Rivadavia se llevó la prímera final contra República

Rivadavia le ganó la primera final a República por 72-65, y qeudó a un paso del título en la Liga Próximo. El viernes, el segundo punto en el Exequiel Cerati.

Ovación

Por Ovación

24 de junio 2026 · 09:23hs
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Liga Próximo: Rivadavia se llevó la prímera final contra República

Se jugó la primera final del Torneo Apertura categoría Liga Próximo, con el triunfo a domicilio de Rivadavia Juniors sobre República del Oeste por 72 a 65, que lo deja en el umbral de la coronación.

El segundo punto de la serie, al mejor de tres encuentros, se jugará el viernes a las 21.30 en el gimnasio Exequiel Cerati.

Síntesis de República y Rivadavia

REPÚBLICA 65: Agustín Ríos 14, Santiago Grosso 5, Matías Lazcano 0, Juan Jakich 16, Faustino Scarafia 3 (FI) Juan Peralta 3, Vicente Estrubia 13, Lisandro Govone 3, Pedro Govone 8, Tomás Lizardia 0. DT: Daniel Lazcano.

RIVADAVIA 72: Marco Peralta 14, Luka Zilli 11, Germán Martínez 10, Lucas Quilici 14, Agustín Masino 14 (FI) Tadeo Ballina 1, Francisco Dupont 7, Franco Carniel 0, Juan Borsatti 1. DT: Emanuel Schifitto.

Parciales: 11-18, 26-39 y 48-49.

Árbitros: Sergio Quinteros, Gerónimo Pauli y Luciano Menéndez.

Cancha: Malvinas Argentinas.

Rivadavia República Liga Próximo
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