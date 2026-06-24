Se jugó la primera final del Torneo Apertura categoría Liga Próximo, con el triunfo a domicilio de Rivadavia Juniors sobre República del Oeste por 72 a 65, que lo deja en el umbral de la coronación.
Liga Próximo: Rivadavia se llevó la prímera final contra República
Rivadavia le ganó la primera final a República por 72-65, y qeudó a un paso del título en la Liga Próximo. El viernes, el segundo punto en el Exequiel Cerati.
Por Ovación
El segundo punto de la serie, al mejor de tres encuentros, se jugará el viernes a las 21.30 en el gimnasio Exequiel Cerati.
Síntesis de República y Rivadavia
REPÚBLICA 65: Agustín Ríos 14, Santiago Grosso 5, Matías Lazcano 0, Juan Jakich 16, Faustino Scarafia 3 (FI) Juan Peralta 3, Vicente Estrubia 13, Lisandro Govone 3, Pedro Govone 8, Tomás Lizardia 0. DT: Daniel Lazcano.
RIVADAVIA 72: Marco Peralta 14, Luka Zilli 11, Germán Martínez 10, Lucas Quilici 14, Agustín Masino 14 (FI) Tadeo Ballina 1, Francisco Dupont 7, Franco Carniel 0, Juan Borsatti 1. DT: Emanuel Schifitto.
Parciales: 11-18, 26-39 y 48-49.
Árbitros: Sergio Quinteros, Gerónimo Pauli y Luciano Menéndez.
Cancha: Malvinas Argentinas.