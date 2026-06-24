Regatas de Santa Fe cayó ante GER por la Liga de Honor de waterpolo

En un duro e intenso partido disputado en el natatorio Pedro Consuegra, Regatas de Santa Fe perdió frente a Gimnasia de Rosario en una nueva jornada de la competencia federal de waterpolo.

Regatas cayó de local frente a Gimnasia de Rosario por la Liga de Honor de waterpolo.

En el marco de la 5° fecha de la Liga de Honor de waterpolo, en el natatorio Pedro Consuegra, Regatas de Santa Fe cayó frente a Gimnasia y Esgrima de Rosario por un ajustado 22 a 17. En un cotejo muy disputado, el MVP del encuentro fue el rosarino Alex Lorenth, autor de seis tantos. La victoria de los rosarinos se dio bajo los arbitrajes de Germán Moller y Juan Muñoz.

Pese al esfuerzo y la entrega de sus jugadores Regatas perdió contra uno de los mejores elencos de competición, y cortó una racha de tres victorias consecutivas, ya que venía de imponerse a Provincial de Rosario por 16 a 14, 28 a 9 a Independiente y 16 a 13 a Náutico Sportivo Avellaneda de la ciudad de Rosario. En el conjunto santafesino Mateo Freyre fue el máximo anotador con seis goles.

Ahora la escuadra lagunera que tiene como objetivo el choque con Combinado Norte, el cual se disputará el próximo sábado 4 de julio, en cancha de Newell´s de Rosario. Además de la caída del elenco santafesino, se produjeron la victoria de River Plate sobre Independiente por 8 a 9 y de Gimnasia de Buenos Aires sobre Combinado Norte por 18 a 6.

El plantel Sub 17 de Regatas de Santa Fe terminó cuarto en el Campeonato Nacional disputado en Rosario.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires y Gimnasia y Esgrima de Rosario 15; Provincial de Rosario 13, River Plate 9, Regatas de Santa Fe 8, Náuticco Avellaneda de Rosario y Combinado Nacional 3, Independiente 0. En cuanto a la tabla de goleadores, los máximos artilleros son Mateo Freyre de Regatas de Santa Fe y Carlos Caminaso de GEBA con 24, mientras que luego aparecen Tomás Poggi de Independiente y Juan Fernández de la entidad de nuestra capital con 20 tantos.

Síntesis: Regatas de Santa Fe 17- Gimnasia de Rosario 22la

Regatas de Santa Fe: Martín Del Rosso, Octavio Molinas, Mateo Freyre, Agustín Trossero, Lucas Picatto, Facundo Ramb, Valentino Abelenda, Alejo Barbosa, Matías Picatto, Juan Fernández, Estanislao Molinas, Nicolás Villamayor. DT: Ovidio López.

Gimnasia y Esgrima de Rosario: Nicolás Caropreso, Juan Re, Pablo Bravo, Juan Bravo, Nicolás Provenzano, Tomás Martelli, Guido Martino, Bautista Calcagno, Joaquín Rosso, Bautista Lorenta, Esteban Corsi, Gabriel Torre, Facundo Cavagna y Santiago Caropreso. DT: Fernando Arregui.

Goles: Freyre 6, Fernández 3, Molina 2, Trossero 2, Ramb 2, Lucas Picatto 1 y Matías Picatto 1 (CRSF);

Lorenth 6, Provenzano 3, Calcagno 3, Juan Bravo 2, Rosso 2, Bravo 1, Corsi 1 y Cavagna 1 (GER).

Expulsiones a favor: 11 (CRSF) y 4 (GER)

Árbitros: Germán Moller y Juan Muñoz

Cancha: Pedro Consuegra de Regatas

Regatas culminó cuarto en el Argentino Sub 17

Con la participación de ocho elencos de distintos puntos de nuestro país, la pileta del Club Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario se disputó el Torneo Nacional de la categoría Sub 17. El campeón fue el anfitrión que derrotó en la final a Progre de Buenos Aires por 17 a 8. El tercer puesto fue para Club Atlético Fisherton que doblegó a Regatas de Santa Fe. El elenco lagunero tuvo un destacado desempeño entre los mejores equipos del país.

El plantel de Regatas de Santa Fe que jugó el certamen es el siguiente: Bautista Iglesias, Lautaro Serafini, Santiago López, Benicio Menaker, Matheo Trossero, Felipe Walther, Patricio Achkar, Lucio Traverso, Gianfranco Colombo, Manuel Orta, Lorenzo Bergero, Augusto Causso y Cristóbal Bergagna. El entrenador fue Juan Fernández y el asistente Matías Brigada.