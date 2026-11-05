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Liga Próximo: Sanjustino y Banco Provincial completaron el cuadro de cuartos de final

El Torneo Oficial de Liga Próximo en la ASB ya tiene definidos sus ocho equipos para la instancia de los cuartos de final

Ovación

Por Ovación

5 de noviembre 2026 · 14:51hs
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Liga Próximo: Sanjustino y Banco Provincial completaron el cuadro de cuartos de final

El Torneo Oficial de Liga Próximo ya tiene definidos sus ocho equipos para la instancia de cuartos de final. Sanjustino y Banco Provincial aprovecharon la ventaja de jugar en casa, se impusieron en sus respectivos desempates y consiguieron los últimos dos boletos disponibles para continuar en la pelea por el título del segundo certamen de la temporada.

En la noche del miércoles se disputaron los dos terceros partidos de las series de Play-In. Banco Provincial derrotó a Colón de San Justo por 70 a 66, en un encuentro equilibrado que tuvo a Facundo Mautino como máximo anotador del ganador, con 22 puntos. En el conjunto visitante, Agustín Barros también aportó 22 unidades.

Por su parte, Sanjustino mostró una versión contundente y superó a CUST por 87 a 55 para cerrar la serie a su favor. Facundo Agustini fue la gran figura del Matador con 27 puntos, mientras que Franco Gangitano terminó como el principal anotador del elenco visitante con 14.

De esta manera, ambos equipos consiguieron avanzar y ya conocen a sus próximos adversarios. Sanjustino tendrá como rival a República del Oeste, mientras que Banco Provincial se medirá con Rivadavia Juniors en los cuartos de final.

La actividad de esta instancia ya había comenzado el martes con dos encuentros correspondientes al Juego 1. Gimnasia A superó con claridad a Santa Rosa por 84 a 54, con 14 puntos de Justo Gutiérrez. Además, Alma Juniors consiguió una valiosa victoria como local frente a Unión de Santa Fe por 73 a 67, con Tiziano De Giambatista como destacado, autor de 21 unidades. En el Tate, Francisco Alonso convirtió 23 puntos.

TORNEO OFICIAL - LIGA PRÓXIMO - CUARTOS DE FINAL - JUEGO 1

Martes 3 de noviembre

Gimnasia A 84 (Justo Gutiérrez 14) - Santa Rosa 54 (Lucas Delfino 8)

Alma Juniors 73 (Tiziano De Giambatista 21) - Unión (SF) 67 (Francisco Alonso 23)

TORNEO OFICIAL - LIGA PRÓXIMO - PLAYIN - JUEGO 3

Miércoles 4 de noviembre

Banco Provincial (2) 70 (Facundo Mautino 22) - Colón (SJ) (1) 66 (Agustín Barros 22)

Sanjustino (2) 87 (Facundo Agustini 27) - CUST (1) 55 (Franco Gangitano 14)

CUARTOS DE FINAL

República del Oeste vs. Sanjustino

Rivadavia Juniors vs. Banco Provincial

Liga Próximo Sanjustino Banco
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