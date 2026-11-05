Colón reorganiza sus entrenamientos y suma trabajo psicológico y nutricional para llegar a punto al Reducido

El plantel de Iván Delfino modificó su planificación semanal con el objetivo de recuperar a los futbolistas que arrastran molestias y preparar de la mejor manera el cruce ante Midland.

Colón ajustó su hoja de ruta de cara al compromiso frente a Midland por el Reducido de la Primera Nacional. El cuerpo técnico diagramó una semana de trabajo con cambios en las cargas físicas y espacios destinados al acompañamiento psicológico y nutricional. La intención es llegar a la próxima instancia con el plantel en las mejores condiciones posibles, tanto desde lo futbolístico como desde lo físico.

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Una semana diferente para recuperar soldados

Este jueves, el Sabalero trabajó durante la mañana y tendrá la tarde libre. La planificación continuará con una jornada de doble turno, que incluirá actividades con profesionales de las áreas de psicología y nutrición. El sábado también habrá actividad: el grupo entrenará por la mañana y volverá a reunirse por la tarde para una nueva instancia de trabajo psicológico y entrenamiento.

El domingo será el único día de descanso previsto antes de retomar la preparación. La reorganización apunta especialmente a poner a punto a aquellos jugadores que llegaron con algunas dificultades físicas y necesitan recuperar su mejor versión para afrontar un partido decisivo.

Delfino espera recuperar a García y Castet

En paralelo, el entrenador sigue de cerca la evolución de algunos futbolistas que vienen arrastrando molestias. El cuerpo técnico mantiene el optimismo y espera contar con la mayoría de ellos para el encuentro ante Midland.

Si todos llegan en condiciones, Delfino podría repetir buena parte de la formación del anterior partido, con la posibilidad de recuperar a Franco García. El delantero viene realizando trabajos diferenciados por un dolor en el empeine y su disponibilidad será una de las cuestiones a seguir durante los próximos días.

También está pendiente la situación de Facundo Castet, quien no estuvo ante Defensores de Belgrano por una contractura y fue preservado pensando en el Reducido. Si ambos responden favorablemente, García ingresaría por Emanuel Beltrán y Castet ocuparía el lugar de Sebastián Olmedo.

De esta manera, la probable formación de Colón para enfrentar a Midland sería con: Matías Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Federico Lértora, Agustín Toledo; Franco García, Ignacio Lago, Julián Marcioni; y Alan Bonansea.