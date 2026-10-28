Liga Próximo: Unión barrió a Almagro y se metió en los cuartos de final

En un partido de alto goleo, Unión barrió su serie ante Almagro en el Oficial de la Liga Próximo. Por su parte, Banco forzó un desempate frente a Colón (SJ)

Unión dio otro paso en el Torneo Oficial de la Liga Próximo y se clasificó a los cuartos de final tras barrer la serie frente a Almagro. En un cruce marcado por la intensidad ofensiva y los numerosos puntos, el conjunto rojiblanco consiguió cerrar la llave sin necesidad de un tercer encuentro y continúa firme en la competencia.