Unión dio otro paso en el Torneo Oficial de la Liga Próximo y se clasificó a los cuartos de final tras barrer la serie frente a Almagro. En un cruce marcado por la intensidad ofensiva y los numerosos puntos, el conjunto rojiblanco consiguió cerrar la llave sin necesidad de un tercer encuentro y continúa firme en la competencia.
Liga Próximo: Unión barrió a Almagro y se metió en los cuartos de final
En un partido de alto goleo, Unión barrió su serie ante Almagro en el Oficial de la Liga Próximo. Por su parte, Banco forzó un desempate frente a Colón (SJ)
Por Ovación
En otra de las series de los playoffs, Banco logró su objetivo de mantenerse con vida al vencer a Colón de San Justo y forzar un desempate. De esta manera, la clasificación a la siguiente instancia deberá definirse en un nuevo enfrentamiento entre ambos equipos.
TORNEO OFICIAL - LIGA PRÓXIMO - PLAYIN - JUEGO 2
Lunes 26 de octubre
Gimnasia B 48 (Derek Fabre 13) - Santa Rosa 39 (Valentino Berli 8) (serie 1-1)
Martes 27 de octubre
Almagro (0) 81 (Bautista Ordoñez 24) - Unión (SF) (2) 86 (Santino Castrodeza 21)
Colón (SJ) (1) 67 (Gregorio Gerhardt 25) - Banco Provincial (1) 70 (Facundo Mautino 25)
Martes 3 de noviembre
21.30 CUST (1) vs. Sanjustino (0)
RONDA DEL 13° AL 15° PUESTO
Martes 27 de octubre
El Quillá 83 (Luca Baroni 21) - Macabi 58 (Maximiliano Schick 15)