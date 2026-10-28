Uno Santa Fe | Ovación | Liga Próximo

Liga Próximo: Unión barrió a Almagro y se metió en los cuartos de final

En un partido de alto goleo, Unión barrió su serie ante Almagro en el Oficial de la Liga Próximo. Por su parte, Banco forzó un desempate frente a Colón (SJ)

Ovación

Por Ovación

28 de octubre 2026 · 16:04hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Liga Próximo: Unión barrió a Almagro y se metió en los cuartos de final

Unión dio otro paso en el Torneo Oficial de la Liga Próximo y se clasificó a los cuartos de final tras barrer la serie frente a Almagro. En un cruce marcado por la intensidad ofensiva y los numerosos puntos, el conjunto rojiblanco consiguió cerrar la llave sin necesidad de un tercer encuentro y continúa firme en la competencia.

En otra de las series de los playoffs, Banco logró su objetivo de mantenerse con vida al vencer a Colón de San Justo y forzar un desempate. De esta manera, la clasificación a la siguiente instancia deberá definirse en un nuevo enfrentamiento entre ambos equipos.

TORNEO OFICIAL - LIGA PRÓXIMO - PLAYIN - JUEGO 2

Lunes 26 de octubre

Gimnasia B 48 (Derek Fabre 13) - Santa Rosa 39 (Valentino Berli 8) (serie 1-1)

Martes 27 de octubre

Almagro (0) 81 (Bautista Ordoñez 24) - Unión (SF) (2) 86 (Santino Castrodeza 21)

Colón (SJ) (1) 67 (Gregorio Gerhardt 25) - Banco Provincial (1) 70 (Facundo Mautino 25)

Martes 3 de noviembre

21.30 CUST (1) vs. Sanjustino (0)

RONDA DEL 13° AL 15° PUESTO

Martes 27 de octubre

El Quillá 83 (Luca Baroni 21) - Macabi 58 (Maximiliano Schick 15)

Liga Próximo Unión Almagro
Noticias relacionadas
el homenaje que dispuso la afa por la muerte de la madre de scaloni

El homenaje que dispuso la AFA por la muerte de la madre de Scaloni

marcos acuna estara disponible para el superclasico entre river y boca

Marcos Acuña estará disponible para el Superclásico entre River y Boca

ronaldo gano la votacion al mejor balon de oro de todos los tiempos

Ronaldo ganó la votación al mejor Balón de Oro de todos los tiempos

La UAR realizará un encuentro de rugby femenino de selecciones de XV en Junín sin la presencia de Santa Fe.

La UAR realizará el primer Encuentro Femenino de Selecciones de XV

Lo último

El homenaje que dispuso la AFA por la muerte de la madre de Scaloni

El homenaje que dispuso la AFA por la muerte de la madre de Scaloni

Marcos Acuña estará disponible para el Superclásico entre River y Boca

Marcos Acuña estará disponible para el Superclásico entre River y Boca

Ronaldo ganó la votación al mejor Balón de Oro de todos los tiempos

Ronaldo ganó la votación al mejor Balón de Oro de todos los tiempos

Último Momento
El homenaje que dispuso la AFA por la muerte de la madre de Scaloni

El homenaje que dispuso la AFA por la muerte de la madre de Scaloni

Marcos Acuña estará disponible para el Superclásico entre River y Boca

Marcos Acuña estará disponible para el Superclásico entre River y Boca

Ronaldo ganó la votación al mejor Balón de Oro de todos los tiempos

Ronaldo ganó la votación al mejor Balón de Oro de todos los tiempos

La UAR realizará el primer Encuentro Femenino de Selecciones de XV

La UAR realizará el primer Encuentro Femenino de Selecciones de XV

Rosario será escenario del Campeonato Regional de Clubes Sub 19

Rosario será escenario del Campeonato Regional de Clubes Sub 19

Ovación
La reserva de Colón ganó otra vez y empieza a tomar aire en el Clausura Proyección

La reserva de Colón ganó otra vez y empieza a tomar aire en el Clausura Proyección

La reserva de Unión perdió en Mendoza y se quedó sin chances de llegar a los playoffs

La reserva de Unión perdió en Mendoza y se quedó sin chances de llegar a los playoffs

Colón espera por el Reducido: la visita del Papa podría retrasar el inicio de los playoffs

Colón espera por el Reducido: la visita del Papa podría retrasar el inicio de los playoffs

Preocupación en Colón por Franco García: los estudios que definirán si llega al Reducido

Preocupación en Colón por Franco García: los estudios que definirán si llega al Reducido

Unión buscará retener a Lucas Menossi, quien no volvería a jugar hasta 2027

Unión buscará retener a Lucas Menossi, quien no volvería a jugar hasta 2027

Policiales
Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026