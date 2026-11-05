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Nico Paz deslumbra en la Champions: supera a Kane y Lamine Yamal en una estadística clave

El futbolista de la Selección Argentina atraviesa un inicio extraordinario con Como: suma ocho participaciones directas en goles y encabeza el registro de la actual edición de la Orejona.

Ovación

Por Ovación

5 de noviembre 2026 · 12:55hs
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Nico Paz deslumbra en la Champions: supera a Kane y Lamine Yamal en una estadística clave

Nico Paz sigue dando motivos para ilusionarse. El mediocampista argentino fue protagonista de otra actuación destacada en la Champions League, donde convirtió y aportó dos asistencias en la goleada histórica de Como por 9-1 frente a Lens. Con esos números, alcanzó las ocho contribuciones de gol y quedó por encima de figuras como Harry Kane y Lamine Yamal.

LEER MÁS: Nico Paz convirtió en la goleada de Como ante Lens en la Champions League

Un comienzo de Champions que lo pone en lo más alto

En su primera participación en el máximo torneo europeo de clubes, el futbolista de la Selección Argentina acumula tres tantos y cinco asistencias en cuatro presentaciones. Una producción que lo convirtió en el jugador con mayor cantidad de participaciones directas en goles durante esta edición.

Su recorrido comenzó con dos pases decisivos en el triunfo 4-1 frente a Leipzig. Luego llegó una actuación consagratoria ante Manchester United, partido en el que marcó por duplicado y también asistió en la victoria por 4-1. Finalmente, contra Lens volvió a ser determinante: anotó un gol y entregó otras dos asistencias.

Con ocho contribuciones, Paz lidera el ranking de la Champions. Detrás aparecen Harry Kane, Lamine Yamal, Anastasios Douvikas y Zlatko Tripic, todos con siete intervenciones directas en goles.

También manda entre los máximos asistentes

El rendimiento del argentino se destaca tanto en la tabla general como en el apartado de asistencias. Con cinco pases de gol, encabeza esa clasificación y tiene como principal perseguidor a Lamine Yamal, que suma cuatro. Más atrás aparecen futbolistas de la talla de Brahim Díaz, Ousmane Dembélé y Harry Kane, con tres cada uno.

En el rubro de los goleadores, el liderazgo corresponde a su compañero Anastasios Douvikas, que acumula seis conquistas. Erling Haaland y Nicolò Tresoldi aparecen detrás, con cinco tantos.

Además del gran momento individual de Paz, Como atraviesa una campaña de alto vuelo en el certamen. Ganó tres de sus cuatro encuentros, convirtió 19 goles y recibió apenas seis. Su única caída fue ante Feyenoord, que lo derrotó 3-2 en la segunda jornada.

Así, el joven argentino se consolida como una de las grandes figuras de esta Champions. Con apenas cuatro partidos disputados, ya consiguió superar en contribuciones a nombres consagrados del fútbol europeo y alimenta las expectativas sobre su crecimiento en la elite.

Nicolás Paz
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