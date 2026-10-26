Rama Femenina en la ASB: lo que pasó en los PlayIn más el Integración Liga Próximo

La rama femenina de la ASB tuvo un fin de semana con movimiento en las categorías formativas, con partidos de Infantiles y Cadetes correspondientes a los PlayIn

La rama femenina de la ASB tuvo un fin de semana con movimiento en las categorías formativas, con partidos de Infantiles y Cadetes correspondientes a los PlayIn . Además, se disputó una nueva jornada del torneo Integración de Liga Próximo , que mantiene a Paracao como líder invicto.

En la categoría Infantiles, CUST A consiguió una contundente victoria por 110 a 12 frente a El Quillá. También ganaron República del Oeste, que superó por 58 a 41 a Gimnasia, y Alumni, que se impuso por 37 a 32 ante Alma Juniors.

En Cadetes, CUST B venció por 58 a 18 a Gimnasia B, mientras que Gimnasia A derrotó por 70 a 17 a El Quillá.

Integración Liga Próximo: triunfos de Estudiantes, Paracao y Gimnasia

La actividad de Liga Próximo dejó tres encuentros. Estudiantes se llevó la victoria como visitante frente a República del Oeste por 60 a 37, mientras que Paracao derrotó a Alma Juniors por 57 a 40.

Por su parte, Gimnasia se impuso por 79 a 54 ante Echagüe y sumó una victoria en el certamen.

CATEGORÍA INFANTILES

CUST A 110 - El Quillá 12

República del Oeste 58 - Gimnasia 41

Alumni 37 - Alma Juniors 32

CATEGORÍA CADETES

CUST B 58 - Gimnasia B 18

Gimnasia A 70 - El Quillá 17

LIGA PRÓXIMO - INTEGRACIÓN

República del Oeste 37 - Estudiantes 60

Alma Juniors 40 - Paracao 57

Gimnasia 79 - Echagüe 54

POSICIONES – INTEGRACIÓN LIGA PRÓXIMO

Paracao 24 (12-0); Alma Juniors 20 (9-2); Estudiantes 18 (7-4); República del Oeste 13 (3-8); Talleres 13 (4-5); Paraná Rowing 13 (4-6); Gimnasia y Echagüe 13 (2-9)