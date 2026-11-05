El Unión ofensivo que preparó Madelón para el partido decisivo ante Vélez

El DT de Unión, Leonardo Madelón, tiene el plan para recibir a Vélez por la fecha 16 del Clausura sabiendo que debe ganar y esperar para soñar con los playoffs

Llegó la hora de jugarse todo y Leonardo Madelón parece tenerlo bastante claro en Unión . Con la clasificación a los playoffs todavía en juego, el entrenador apostaría por sostener la formación que viene de enfrentar a Newell's y repetir también el esquema para recibir a Vélez .

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El encuentro se disputará este viernes, desde las 19.15, en el estadio 15 de Abril, por la fecha 16 de la zona A del Torneo Clausura. Andrés Gariano será el encargado de impartir justicia y como siempre estará la cobertura de UNO Santa Fe y UNO 106.3. Para el Tate no existen demasiadas alternativas: necesita ganar y luego hacer cuentas con los resultados de sus competidores para saber si consigue meterse en la siguiente instancia.

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La última práctica en el predio terminó de perfilar el panorama. Matías Rocha no pudo dejar atrás sus inconvenientes físicos y, ante esa situación, todo apunta a que Madelón mantendrá la misma estructura que utilizó en Rosario. La continuidad aparece como una apuesta fuerte del cuerpo técnico en una instancia donde no hay margen para fallar.

Prensa Unión

El dibujo elegido será nuevamente un 4-3-1-2, una disposición que busca darle peso ofensivo al equipo y permitirle asumir el control del partido. Con Mauro Luna Diale como enlace y dos referencias de área, Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia, Unión intentará imponer condiciones desde el comienzo y encontrar los caminos para lastimar al Fortín. No es el dibujo preferido del Francés, pero encontró respuestas y se jugará un pleno más.

Los posibles 11 de Unión

Matías Mansilla; Tobías Rubio, Ignacio Isla, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira y Brahian Cuello; Mauro Luna Diale; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.