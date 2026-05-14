Sorpresa en Portugal: Otamendi no renovará en Benfica

El defensor argentino Nicolás Otamendi no continuará en Benfica y su llegada a River quedó prácticamente encaminada, según informó la prensa portuguesa

El defensor argentino Nicolás Otamendi no continuará en Benfica y su llegada a River quedó prácticamente encaminada, según informó la prensa portuguesa sobre el futuro del jugador.

Según informó el medio Récord, el defensor argentino le comunicó a la dirigencia del club lisboeta que no renovará su contrato, que vence el 30 de junio, por lo que quedará con el pase en su poder al finalizar la temporada europea.

¿Otamendi deja Benfica para jugar en River?

El diario Récord también aseguró que el zaguero "tiene vía libre para fichar por River Plate". A sus 38 años, Otamendi podrá concretar el deseo de vestir la camiseta del club del que es hincha, una posibilidad que se concretaría después de disputar el Mundial 2026 con la Argentina, torneo que sería su cuarta y última Copa del Mundo.

Otamendi dejará al Benfica como uno de los referentes más importantes de los últimos años. En sus dos ciclos en la institución acumuló 280 partidos, 18 goles, 14 asistencias y cuatro títulos, además de portar la cinta de capitán. Su despedida será este sábado en la visita a Estoril Praia por la última fecha de la Primeira Liga.

La decisión allana el camino para River, que desde hace tiempo mantiene conversaciones con su entorno y ya le presentó una propuesta formal. Al llegar en condición de libre, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo solo deberá afrontar el contrato del defensor, sin pagar un monto de transferencia.

En Benfica hicieron esfuerzos para retenerlo. El presidente Rui Costa y el entrenador José Mourinho respaldaron públicamente su continuidad.

“Hay personas que tienen el derecho, entre comillas, de elegir su futuro por todo lo que han construido en el fútbol. Y Otamendi es uno de ellos”, señaló el técnico. Y agregó: “Será por decisión suya que regrese a Argentina y a River Plate o continúe en el Benfica. Todo está en sus manos”.