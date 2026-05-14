Uno Santa Fe | Ovación | Benfica

Sorpresa en Portugal: Otamendi no renovará en Benfica

El defensor argentino Nicolás Otamendi no continuará en Benfica y su llegada a River quedó prácticamente encaminada, según informó la prensa portuguesa

14 de mayo 2026 · 15:47hs
Sorpresa en Portugal: Otamendi no renovará en Benfica

El defensor argentino Nicolás Otamendi no continuará en Benfica y su llegada a River quedó prácticamente encaminada, según informó la prensa portuguesa sobre el futuro del jugador.

Según informó el medio Récord, el defensor argentino le comunicó a la dirigencia del club lisboeta que no renovará su contrato, que vence el 30 de junio, por lo que quedará con el pase en su poder al finalizar la temporada europea.

¿Otamendi deja Benfica para jugar en River?

El diario Récord también aseguró que el zaguero "tiene vía libre para fichar por River Plate". A sus 38 años, Otamendi podrá concretar el deseo de vestir la camiseta del club del que es hincha, una posibilidad que se concretaría después de disputar el Mundial 2026 con la Argentina, torneo que sería su cuarta y última Copa del Mundo.

Otamendi dejará al Benfica como uno de los referentes más importantes de los últimos años. En sus dos ciclos en la institución acumuló 280 partidos, 18 goles, 14 asistencias y cuatro títulos, además de portar la cinta de capitán. Su despedida será este sábado en la visita a Estoril Praia por la última fecha de la Primeira Liga.

La decisión allana el camino para River, que desde hace tiempo mantiene conversaciones con su entorno y ya le presentó una propuesta formal. Al llegar en condición de libre, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo solo deberá afrontar el contrato del defensor, sin pagar un monto de transferencia.

En Benfica hicieron esfuerzos para retenerlo. El presidente Rui Costa y el entrenador José Mourinho respaldaron públicamente su continuidad.

“Hay personas que tienen el derecho, entre comillas, de elegir su futuro por todo lo que han construido en el fútbol. Y Otamendi es uno de ellos”, señaló el técnico. Y agregó: “Será por decisión suya que regrese a Argentina y a River Plate o continúe en el Benfica. Todo está en sus manos”.

Benfica Nicolás Otamendi River
Noticias relacionadas
sinner se metio en las semifinales del masters 1000 de roma y logro un record historico

Sinner se metió en las semifinales del Masters 1000 de Roma y logró un récord histórico

gimnasia festejo ante republica del oeste en la liga proximo de damas

Gimnasia festejó ante República del Oeste en la Liga Próximo de damas

El sábado Rosario Central y River jugarán una de las semifinales del Torneo Apertura.

Así se jugarán las semifinales del Torneo Apertura

Estudios afirman que muchos partidos del Mundial se jugarán con un calor extremo.

Alertan por el calor extremo en varios partidos del Mundial y piden postergar partidos

Lo último

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo a Rosario negó todo y analiza una demanda por la difusión de su imagen

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo a Rosario negó todo y analiza una demanda por la difusión de su imagen

Emelec abre el paraguas ante la avanzada de Colón por el caso Neris

Emelec abre el paraguas ante la avanzada de Colón por el caso Neris

Unión mostró dos caras en el Apertura: fuerte en los arranques y vulnerable en los finales

Unión mostró dos caras en el Apertura: fuerte en los arranques y vulnerable en los finales

Último Momento
La mujer acusada de tener sexo en un vuelo a Rosario negó todo y analiza una demanda por la difusión de su imagen

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo a Rosario negó todo y analiza una demanda por la difusión de su imagen

Emelec abre el paraguas ante la avanzada de Colón por el caso Neris

Emelec abre el paraguas ante la avanzada de Colón por el caso Neris

Unión mostró dos caras en el Apertura: fuerte en los arranques y vulnerable en los finales

Unión mostró dos caras en el Apertura: fuerte en los arranques y vulnerable en los finales

Roger Martínez, caliente con Néstor Lorenzo por no ir al Mundial: No sabes un carajo

Roger Martínez, caliente con Néstor Lorenzo por no ir al Mundial: "No sabes un carajo"

La reserva de Unión ganó un duelo clave ante Talleres y se ilusiona con los playoffs

La reserva de Unión ganó un duelo clave ante Talleres y se ilusiona con los playoffs

Ovación
Emelec abre el paraguas ante la avanzada de Colón por el caso Neris

Emelec abre el paraguas ante la avanzada de Colón por el caso Neris

La reserva de Unión ganó un duelo clave ante Talleres y se ilusiona con los playoffs

La reserva de Unión ganó un duelo clave ante Talleres y se ilusiona con los playoffs

Diego Colotto habló del presente de Colón y se refirió al mercado de pases

Diego Colotto habló del presente de Colón y se refirió al mercado de pases

Colón tiene agenda confirmada para los próximos cinco partidos

Colón tiene agenda confirmada para los próximos cinco partidos

El partido entre Unión e Independiente tendría fecha definida

El partido entre Unión e Independiente tendría fecha definida

Policiales
Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Secuestraron 321 kilos de cocaína de la avioneta en Villa Eloísa y buscan a la banda narco Los Bilbao

Secuestraron 321 kilos de cocaína de la avioneta en Villa Eloísa y buscan a la banda narco Los Bilbao

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Escenario
Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe