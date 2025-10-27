Lionel Messi se refirió a la chance de jugar el próximo Mundial

Este lunes, Lionel Messi se refirió a la posibilidad de participar del próximo Mundial en el que Argentina defenderá el título de campeón

Lionel Messi aseguró este lunes a días de haber renovado su contrato con Inter Miami hasta 2028 que ganar el Mundial con la Selección Argentina fue "el sueño" de su vida y que le encantaría defenderlo en el campo en año próximo en Norteamérica estando al "cien por cien" físicamente.

Va a ser espectacular, es algo extraordinario poder estar en un Mundial, y me gustaría estar acá, sentirme bien y sentirme parte de la Selección, si llego. Lo evaluaré día a día en la pretemporada con Inter, ver si puedo estar al cien por cien, serle útil al grupo y luego tomaré una decisión", anticipó.

"Obviamente, tengo muchísimas ganas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último y poder defenderlo en el campo sería espectacular, porque siempre es un sueño jugar con la Selección", afirmó Messi en una entrevista con la cadena estadounidense NBC transmitida en inglés.

Al pensar en el Mundial conquistado en 2022, Messi reconoció que su mente estaba en todos los sacrificios que realizó para llegar a ese éxito. "Lo que pasé y lo que recorrí para conseguir eso, fue el sueño de mi vida, y todo se hizo realidad. Lo que pasé con mi familia, mi gente y Argentina", dijo.

Messi renovó el pasado jueves su contrato con Inter Miami hasta 2028, tras llegar a la MLS en 2023 procedente de París Saint Germain. "Siempre dije que me baso en cómo estoy, en el día a día, en cómo me siento físicamente y mentalmente para seguir jugando y seguir siendo parte de este club. Me sentí muy bien durante el año, me siento feliz viviendo en Miami al igual que mi familia", reiteró.