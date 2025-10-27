Uno Santa Fe | Ovación | Lionel Mess

Lionel Messi se refirió a la chance de jugar el próximo Mundial

Este lunes, Lionel Messi se refirió a la posibilidad de participar del próximo Mundial en el que Argentina defenderá el título de campeón

27 de octubre 2025 · 21:34hs
Lionel Messi habló sobre la chance de jugar el Mundial con la Selección Argentina.

Lionel Messi habló sobre la chance de jugar el Mundial con la Selección Argentina.

Lionel Messi aseguró este lunes a días de haber renovado su contrato con Inter Miami hasta 2028 que ganar el Mundial con la Selección Argentina fue "el sueño" de su vida y que le encantaría defenderlo en el campo en año próximo en Norteamérica estando al "cien por cien" físicamente.

Lionel Messi habló de sus ganas de jugar el Mundial

Va a ser espectacular, es algo extraordinario poder estar en un Mundial, y me gustaría estar acá, sentirme bien y sentirme parte de la Selección, si llego. Lo evaluaré día a día en la pretemporada con Inter, ver si puedo estar al cien por cien, serle útil al grupo y luego tomaré una decisión", anticipó.

"Obviamente, tengo muchísimas ganas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último y poder defenderlo en el campo sería espectacular, porque siempre es un sueño jugar con la Selección", afirmó Messi en una entrevista con la cadena estadounidense NBC transmitida en inglés.

Al pensar en el Mundial conquistado en 2022, Messi reconoció que su mente estaba en todos los sacrificios que realizó para llegar a ese éxito. "Lo que pasé y lo que recorrí para conseguir eso, fue el sueño de mi vida, y todo se hizo realidad. Lo que pasé con mi familia, mi gente y Argentina", dijo.

Messi renovó el pasado jueves su contrato con Inter Miami hasta 2028, tras llegar a la MLS en 2023 procedente de París Saint Germain. "Siempre dije que me baso en cómo estoy, en el día a día, en cómo me siento físicamente y mentalmente para seguir jugando y seguir siendo parte de este club. Me sentí muy bien durante el año, me siento feliz viviendo en Miami al igual que mi familia", reiteró.

Lionel Mess Selección Argentina Mundial
Noticias relacionadas
Con un gol de Giuliano Simeone, Atlético de Madrid venció 2-0 al Real Betis.

Con un gol de Giuliano Simeone, Atlético de Madrid venció al Real Betis

Santiago Sosa fue operado este lunes luego de sufrir la fractura del hueso malar.

Santiago Sosa fue operado con éxito luego de la fractura que sufrió ante Flamengo

se confirmo la peor noticia para equi fernandez en bayer leverkusen

Se confirmó la peor noticia para Equi Fernández en Bayer Leverkusen

fulminante para gimnasia (j): la afa le dio el partido ganado 3-0 a deportivo madryn

Fulminante para Gimnasia (J): la AFA le dio el partido ganado 3-0 a Deportivo Madryn

Lo último

Lionel Messi se refirió a la chance de jugar el próximo Mundial

Lionel Messi se refirió a la chance de jugar el próximo Mundial

Con un gol de Giuliano Simeone, Atlético de Madrid venció al Real Betis

Con un gol de Giuliano Simeone, Atlético de Madrid venció al Real Betis

Santiago Sosa fue operado con éxito luego de la fractura que sufrió ante Flamengo

Santiago Sosa fue operado con éxito luego de la fractura que sufrió ante Flamengo

Último Momento
Lionel Messi se refirió a la chance de jugar el próximo Mundial

Lionel Messi se refirió a la chance de jugar el próximo Mundial

Con un gol de Giuliano Simeone, Atlético de Madrid venció al Real Betis

Con un gol de Giuliano Simeone, Atlético de Madrid venció al Real Betis

Santiago Sosa fue operado con éxito luego de la fractura que sufrió ante Flamengo

Santiago Sosa fue operado con éxito luego de la fractura que sufrió ante Flamengo

Voy a 190: el estremecedor audio antes del trágico choque que dejó nueve muertos en Misiones

"Voy a 190": el estremecedor audio antes del trágico choque que dejó nueve muertos en Misiones

Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia

Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia

Ovación
Unión da pelea: así está la tabla de la zona A del Clausura

Unión da pelea: así está la tabla de la zona A del Clausura

¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

Por qué beneficia a Colón la apertura de los mercados en alza

Por qué beneficia a Colón la apertura de los mercados en alza

Lionel Messi se refirió a la chance de jugar el próximo Mundial

Lionel Messi se refirió a la chance de jugar el próximo Mundial

Con un gol de Giuliano Simeone, Atlético de Madrid venció al Real Betis

Con un gol de Giuliano Simeone, Atlético de Madrid venció al Real Betis

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"