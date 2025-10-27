Uno Santa Fe | Ovación | Giuliano Simeone

Con un gol de Giuliano Simeone, Atlético de Madrid venció al Real Betis

En condición de visitante y con un gol de Giuliano Simeone, Atlético de Madrid superó 2-0 al Real Betis y suma 19 puntos

27 de octubre 2025 · 21:23hs
Con gol del argentino, Giuliano Simeone, el Atlético de Madrid se llevó una victoria por 2 a 0 frente al Real Betis en el estadio de La Cartuja, en el marco de la décima fecha de LaLiga.

Gol de Simeone en el triunfo de Atlético de Madrid

El encargado de abrir el hijo del entrenador Diego Simeone, quien a los tres minutos de juego aprovechó un mal despeje de la defensa local y, con un zurdazo desde el borde del área, colocó la pelota en el ángulo izquierdo del arquero Pau López.

Antes del cierre del primer tiempo, el "Colchonero” amplió la ventaja gracias a un gran gol de Álex Baena, que ingresó al área por el sector izquierdo, enganchó hacia el medio y definió con un potente remate al ángulo.

Con este tanto, Simeone, quien cuenta con nueve presencias en la Selección argentina, alcanzó los dos goles y tres asistencias en la actual temporada, sumando siete tantos en 63 partidos con la camiseta del Atlético Madrid.

Embed - ¡#ATLÉTICO LE GANÓ a #BETIS con DOS GOLAZOS! | Real Betis 0–2 Atlético de Madrid | Resumen

El equipo madrileño, que también contó con los argentinos Julián Álvarez y Nicolás González como titulares, llegó a los 19 puntos y se ubica en el cuarto lugar de la tabla. El próximo sábado recibirá al Sevilla en el Wanda Metropolitano desde las 12.15 (hora argentina).

Por Champions League, el martes 4 de noviembre el Atlético de Madrid recibirá a St. Gilloise desde las 17 horas en busca de sumar una nueva victoria tras la dura derrota por 4 a 0 ante el Arsenal en la tercera fecha.

Por el lado del Betis, se mantiene en la sexta posición, la cual otorga una clasificación a la Conference League, con 16 unidades. En la undécima fecha recibirá a Mallorca el domingo a las 17 horas.

Giuliano Simeone Atlético de Madrid Real Betis
