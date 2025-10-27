Se confirmó la peor noticia para Equi Fernández en Bayer Leverkusen

Ezequiel Equi Fernández, mediocampista de Bayer Leverkusen, sufrió una lesión de ligamentos en su rodilla izquierda y estará ocho meses sinjugar

Ezequiel Fernández , mediocampista del Bayer Leverkusen , sufrió una lesión de ligamentos en su rodilla izquierda que lo mantendrá alejado de las canchas hasta el 2026.

El exjugador de Boca se lesionó durante la victoria por 2 a 0 ante Friburgo en el marco de la octava fecha de la Bundesliga, cuando tuvo que ser reemplazado a los 22 minutos del segundo tiempo por Robert Andrich.

Horas más tarde, el club alemán confirmó la gravedad del diagnóstico a través de un comunicado en su cuenta oficial de X en español: “Se prevé que estará de baja entre siete y ocho meses”. La noticia representa un duro golpe para el equipo dirigido por Kasper Hjulmand, ya que Fernández se había adaptado rápidamente al fútbol alemán tras su llegada en septiembre desde Al-Qadsiah de Arabia Saudita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bayer04_es/status/1982823223306637749&partner=&hide_thread=false El #Bayer04 tendrá que prescindir de Ezequiel #Fernández en los próximos partidos. Nuestro número 6 sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda durante el partido contra el SC Freiburg y se prevé que estará de baja entre siete y ocho semanas.



¡Pronta recuperación,… pic.twitter.com/hmpOo8sZnH — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) October 27, 2025

La baja del volante argentino se suma a la de su compatriota Exequiel Palacios, quien fue operado a comienzos de septiembre por un desprendimiento del tendón del aductor derecho y no volverá a jugar en lo que resta del año.

La lesión de Fernández no necesita de intervención quirúrgica y el proceso de recuperación lo realizará en el centro especializado Werkstatt del Bayer Leverkusen.

El comunicado del Bayer Leverkusen

“El Bayer04 tendrá que prescindir de Ezequiel Fernández en los próximos partidos. Nuestro número 6 sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda durante el partido contra el SC Freiburg y se prevé que estará de baja entre siete y ocho semanas. ¡Pronta recuperación, Equi".