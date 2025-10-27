Uno Santa Fe | Ovación | Santiago Sosa

Santiago Sosa fue operado con éxito luego de la fractura que sufrió ante Flamengo

El volante de Racing Santiago Sosa fue operado luego de que en el partido entre La Academia y Flamengo sufriera una fractura en el hueso malar

27 de octubre 2025 · 21:12hs
Santiago Sosa fue operado este lunes luego de sufrir la fractura del hueso malar.

Santiago Sosa fue operado este lunes luego de sufrir la fractura del hueso malar.

El mediocampista y capitán de Racing, Santiago Sosa, fue operado con éxito este lunes por la fractura que sufrió tras impactar con su compañero Marcos Rojo en la derrota por 1-0 ante Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

Santiago Sosa fue operado con éxito

En los últimos instantes del duelo llevado a cabo en el mítico estadio Maracaná, el zaguero central con pasado en Boca le dio un codazo en el rostro al volante, quien finalizó el encuentro con el ojo morado, sangre en la nariz y con una rotura en el seno maxilar superior derecho.

Luego del cruce ante el Mengao, el futbolista de 26 años nacido en La Plata partió rumbo a Buenos Aires junto al resto del plantel albiceleste para continuar con el procedimiento correspondiente en el país. Una vez en Argentina, los médicos indicaron que lo mejor era operarlo lo antes posible.

De esta manera, la presencia de uno de los referentes de La Academia quedó descartada para el partido del próximo miércoles por la vuelta ante los brasileños en el Cilindro de Avellaneda, donde los comandados por Gustavo Costas buscarán revertir el resultado adverso y sellar su pase a la final del torneo de mayor prestigio del continente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RacingClub/status/1982938515320012890&partner=&hide_thread=false

Si bien en un principio existía la posibilidad de que Sosa dispute dicho encuentro con protección en la zona afectada, finalmente el cuerpo técnico y médico de Racing determinaron que no era lo más recomendable ya que podía comprometer su visión.

Por otro lado, en caso de que el cuadro de Avellaneda logre superar a Flamengo y avanzar de ronda, habría que esperar hasta último momento para saber si el mediocampista podría decir presente el sábado 29 de noviembre en Lima, Perú, ya que los plazos de recuperación para este tipo de lesiones rondarían entre las cuatro a seis semanas.

En tanto, Costas deberá determinar en los próximos días al reemplazante del surgido en River y definir si jugará con tres centrales o si sumará un futbolista al mediocampo. Si se decanta por la primera opción, quien aparecería como favorito para completar la zaga sería Marco Di Cesare, mientras que en el centro del campo las variantes serían Juan Nardoni o Matías Zaracho.

Santiago Sosa Racing Flamengo
Noticias relacionadas
se confirmo la peor noticia para equi fernandez en bayer leverkusen

Se confirmó la peor noticia para Equi Fernández en Bayer Leverkusen

fulminante para gimnasia (j): la afa le dio el partido ganado 3-0 a deportivo madryn

Fulminante para Gimnasia (J): la AFA le dio el partido ganado 3-0 a Deportivo Madryn

ya tiene fecha la final de la copa argentina entre independiente rivadavia y argentinos

Ya tiene fecha la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos

union da pelea: asi esta la tabla de la zona a del clausura

Unión da pelea: así está la tabla de la zona A del Clausura

Lo último

Lionel Messi se refirió a la chance de jugar el próximo Mundial

Lionel Messi se refirió a la chance de jugar el próximo Mundial

Con un gol de Giuliano Simeone, Atlético de Madrid venció al Real Betis

Con un gol de Giuliano Simeone, Atlético de Madrid venció al Real Betis

Santiago Sosa fue operado con éxito luego de la fractura que sufrió ante Flamengo

Santiago Sosa fue operado con éxito luego de la fractura que sufrió ante Flamengo

Último Momento
Lionel Messi se refirió a la chance de jugar el próximo Mundial

Lionel Messi se refirió a la chance de jugar el próximo Mundial

Con un gol de Giuliano Simeone, Atlético de Madrid venció al Real Betis

Con un gol de Giuliano Simeone, Atlético de Madrid venció al Real Betis

Santiago Sosa fue operado con éxito luego de la fractura que sufrió ante Flamengo

Santiago Sosa fue operado con éxito luego de la fractura que sufrió ante Flamengo

Voy a 190: el estremecedor audio antes del trágico choque que dejó nueve muertos en Misiones

"Voy a 190": el estremecedor audio antes del trágico choque que dejó nueve muertos en Misiones

Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia

Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia

Ovación
Unión da pelea: así está la tabla de la zona A del Clausura

Unión da pelea: así está la tabla de la zona A del Clausura

¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

Por qué beneficia a Colón la apertura de los mercados en alza

Por qué beneficia a Colón la apertura de los mercados en alza

Lionel Messi se refirió a la chance de jugar el próximo Mundial

Lionel Messi se refirió a la chance de jugar el próximo Mundial

Con un gol de Giuliano Simeone, Atlético de Madrid venció al Real Betis

Con un gol de Giuliano Simeone, Atlético de Madrid venció al Real Betis

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"