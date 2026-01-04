Liverpool se descuidó y no pasó del empate ante Fulham por Premier League

Con el argentino Alexis Mac Allister como titular, los “Reds” no pudieron sumar de a tres y quedaron cuartos en la clasificación.

Liverpool igualó este domingo como visitante por 2-2 ante Fulham en un encuentro correspondiente a la vigesima fecha de la Premier League, llevado a cabo en el estadio Craven Cottage.

L os goles para el conjunto comandado por Arne Slot los convirtieron Florian Wirtz, a los 12 minutos, y Cody Gakpo, a los 49’, ambos en el segundo tiempo.

En tanto, para los locales anotaron Harry Wilson, a los 17 minutos de la etapa inicial, y Harrison Reed selló el empate a los 52’ del complemento.

Por su parte, el mediocampista argentino Alexis Mac Allister fue titular para los “Reds” y disputó la totalidad del cotejo.

Con este resultado, Liverpool alcanzó la cuarta posición de la tabla con 34 puntos y quedó a ocho del Aston Villa (3°). Ahora, tendrá un duro duelo ante Arsenal (1°), en condición de visitante, el próximo jueves desde las 17:00.

Por otro lado, Fulham se ubicó en la undécima plaza con 28 unidades y recibirá al Chelsea por la siguiente jornada de la liga inglesa, el miércoles 7 de enero a partir de las 16:30.

El partido comenzó a favor de los dirigidos por el portugués Marco Silva quienes se adelantaron en el marcador con una gran acción colectiva, que terminó con la habilitación del mexicano Raúl Jiménez a Harry Wilson para que marque el 1-0.

De esta manera, los locales se fueron al descanso con ventaja en el resultado y con la ilusión de sumar de a tres ante los “Reds”.

No obstante, el alemán Florian Wirtz apareció ante de los quince minutos del complemento para volver a poner las tablas en la partida. Recibió la pelota dentro del área y definió sutilmente ante la salida del arquero Bernd Leno.

Con el duelo igualado, Cody Gakpo se hizo presente para poner su sello en el marcador. El atacante neerlandés ingresó sin marca al área y empujó el balón al fondo de la red tras un centro de su compatriota Jeremie Frimpong, en los últimos instantes del partido.

Cuando parecía que Liverpool se quedaría con los tres puntos, Harrison Reed se vistió de héroe y con un disparo desde fuera del área colocó el balón en el ángulo superior izquierdo del guardameta Alisson para sentenciar el 2-2.

El Manchester United no pasó del empate ante el Leeds

Más temprano en la jornada de domingo, el Manchester United (5°) con el defensor argentino Lisandro Martínez desde el arranque y como capitán, igualó 1-1 ante Leeds (16°), como visitante, con gol de Matheus Cunha a los 20’ del segundo periodo. En los locales, fue Brenden Aaronson quién abrió el marcador tres minutos antes.

Además, Tottenham (13°), con el marcador central albiceleste Cristian Romero como titular, no pudo pasar del empate 1-1 frente al Sunderland (8°). Ben Davies en los “Spurs” y Brian Brobbey en la visita fueron los autores de los tantos del encuentro.

En el resto de partidos disputados en la jornada, Newcastle se impuso 2-0 contra Crystal Palace, mientras que Brentford hizo lo propio por 4-2.