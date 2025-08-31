Uno Santa Fe | Ovación | Liverpool

Liverpool triunfó ante el Arsenal por Premier League con un golazo de Szoboszlai

El mediocampista húngaro marcó un tanto de tiro libre para la victoria de Los Reds, lideres de la Liga Inglesa con 9 puntos.

31 de agosto 2025 · 19:32hs
Liverpool triunfó ante el Arsenal por Premier League con un golazo de Szoboszlai

Liverpool venció este domingo como local al Arsenal por 1-0, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Premier League, llevado a cabo en el estadio Anfield de Inglaterra.

El único gol del encuentro para los “Reds” lo convirtió el mediocampista húngaro Dominik Szoboszlai con un gran remate de tiro libre, a los 38 minutos del segundo tiempo.

Con el volante argentino Alexis Mac Allister como titular, los dirigidos por Arne Slot lograron un triunfo que los colocó como únicos líderes de la Liga Inglesa con 9 unidades, puntaje ideal de tres victorias en tres partidos, con el Chelsea de Enzo Fernández como escolta.

Ahora, deberán visitar al Burnley el domingo 14 de septiembre, luego del receso de selecciones por fecha FIFA, a partir de las 10:00 (hora argentina) por la siguiente jornada del campeonato local.

Por su parte, el elenco comandado por el español Mikel Arteta, tercero en la tabla con 6 puntos, recibirá al Nottingham Forest el sábado 13 de septiembre desde las 08:30 (hora argentina).

En un partido marcado por la paridad en la calidad de ambos equipos, el encuentro se definió con una genialidad de Szoboszlai quien, a pocos minutos del final, ejecutó un tiro libre que se estrelló en el palo derecho del arquero David Raya e ingresó al fondo de la red para darle el triunfo al Liverpool.

El resto de los partidos de la fecha en la Premier League

En el resto de encuentros de la jornada, West Ham aplastó al propio Forest por 3-0 con tantos de Jarrod Bowen, Lucas Paquetá y Callum Wilson, todos convertidos en los últimos diez minutos de la partida.

Además, el batacazo de la fecha lo dio el Brighton, quien logró dar vuelta el resultado por 2-1 ante el Manchester City de Joseph Guardiola con goles de James Milner y Brajan Gruda. Erling Haaland había abierto el marcador para los “Cityzens” en la primera mitad.

Por último, sin Emiliano Martínez, arquero de la Selección argentina, por tener acordado de palabra su contrato con el Manchester United, el Aston Villa sufrió una contundente derrota por 3-0 ante el Crystal Palace.

Liverpool Arsenal Premier League
Noticias relacionadas
Talleres perdió con Deportivo Riestra y se mantiene en zona de descenso.

Talleres perdió ante Riestra y se hunde en la zona de descenso

Boca venció a Aldosivi 2-0.

Boca venció a Aldosivi y sumó su tercer triunfo consecutivo

torneo oficial a2: sera una semana con doble fecha

Torneo Oficial A2: será una semana con doble fecha

torneo oficial prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

Torneo Oficial Prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

Lo último

Liverpool triunfó ante el Arsenal por Premier League con un golazo de Szoboszlai

Liverpool triunfó ante el Arsenal por Premier League con un golazo de Szoboszlai

Defensa y Justicia le ganó a Belgrano y pelea arriba en la Zona A

Defensa y Justicia le ganó a Belgrano y pelea arriba en la Zona A

Talleres perdió ante Riestra y se hunde en la zona de descenso

Talleres perdió ante Riestra y se hunde en la zona de descenso

Último Momento
Liverpool triunfó ante el Arsenal por Premier League con un golazo de Szoboszlai

Liverpool triunfó ante el Arsenal por Premier League con un golazo de Szoboszlai

Defensa y Justicia le ganó a Belgrano y pelea arriba en la Zona A

Defensa y Justicia le ganó a Belgrano y pelea arriba en la Zona A

Talleres perdió ante Riestra y se hunde en la zona de descenso

Talleres perdió ante Riestra y se hunde en la zona de descenso

Fuertes lluvias provocan cortes de rutas en Santa Fe y complican el tránsito en el sur provincial

Fuertes lluvias provocan cortes de rutas en Santa Fe y complican el tránsito en el sur provincial

Santa Fe hizo historia: por primera vez, el rugby traspasó los muros de la cárcel

Santa Fe hizo historia: por primera vez, el rugby traspasó los muros de la cárcel

Ovación
Alpine y Gasly privaron a Colapinto de sumar su primer punto en Países Bajos

Alpine y Gasly privaron a Colapinto de sumar su primer punto en Países Bajos

El impactante declive de Christian Bernardi con la camiseta de Colón

El impactante declive de Christian Bernardi con la camiseta de Colón

Franco Colapinto se mostró crítico con la estrategia de Alpine

Franco Colapinto se mostró crítico con la estrategia de Alpine

Video: gran maniobra de Colapinto para superar a Gasly en el GP de Países Bajos

Video: gran maniobra de Colapinto para superar a Gasly en el GP de Países Bajos

Talleres perdió ante Riestra y se hunde en la zona de descenso

Talleres perdió ante Riestra y se hunde en la zona de descenso

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná