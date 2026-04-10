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Llega el segundo capítulo en el Torneo Dos Orillas de juveniles

Tras el receso por la Semana Santa, vuelve al ruedo la actividad en el remozado Torneo Dos Orillas de inferiores. Se destaca los cruces entre Santa Fe Rugby y CRAI en Sauce Viejo.

Ovación

Por Ovación

10 de abril 2026 · 10:36hs
Los clásicos entre Santa Fe RC y CRAI en juveniles se disputarán en Sauce Viejo.

Gentileza Mariana Diburzi

Los clásicos entre Santa Fe RC y CRAI en juveniles se disputarán en Sauce Viejo.

En los diversos escenarios de la región se disputará este sábado 11 de abril la segunda fecha del remozado Torneo Dos Orillas de divisiones juveniles que organizan en conjunto la Unión Entrerriana y la Unión Santafesina de Rugby.

Es importante destacar que hasta el 13 de junio se juega etapa regular y desde el 18 de julio al 29 de septiembre la etapa Final Six y Final Four. En esta ocasión, se destacan los clásicos que animarán Santa Fe Rugby con CRAI en Sauce Viejo. La Salle Jobson recibe a Rowing y Universitario visita a CRAR en Rafaela.

Vuelve la actividad en el Dos Orillas de juveniles

La vuelta al ruedo de las divisiones juveniles de 14 a 19 años que participan del Dos Orillas que organizan la USR y la UER tienen como principal atractivo el clásico entre Santa Fe Rugby y CRAI en Sauce Viejo.

-Certamen progresión:

-Menores de 19:

Santa Fe Rugby A vs. CRAI A (13, Fernando De Feo)

Santa Fe Rugby R vs. CRAI R (11, Carlos Manera)

La Salle vs. Rowing (12.30, Exequiel Adrover)

Alma Juniors vs. Tilcara (14.30, Guillermo Córdoba)

Cha Roga vs. Estudiantes (11, Juan Pablo Ferino)

CRAR vs. Universitario (12.30, Diego Costa)

-Menores de 17:

Santa Fe RC A vs. CRAI (13, Nicolás Barraza)

CRAR vs. Universitario (12.30, Darío Botta)

La Salle Jobson vs. Rowing (12.30, Bruno Martino)

-Menores de 16:

CRAR vs. Universitario (11, Gustavo Rostagno)

La Salle Jobson vs. Rowing (11.15, Carlos Huber)

Santa Fe RC A vs. CRAI (13, Gustavo Gilardoni)

-Menores de 15:

CRAR vs. Universitario (11, Rodrigo Grenón)

La Salle Jobson vs. Rowing (10, Cristian Kuverling)

Santa Fe RC A vs. CRAI (13, Mario Cavenaghi)

-Menores de 14:

CRAR vs. Universitario (11)

La Salle Jobson vs. Rowing (10, Zoe Charvey)

Santa Fe RC A vs. CRAI (11)

-Certamen formación:

-Menores de 17:

Santa Fe RC B vs. Querandí RC (11, Oscar Baruffato)

Querandí RC vs. Estudiantes B (11.50, Oscar Baruffato)

Estudiantes vs. Santa Fe RC B (12.40, Oscar Baruffato)

Dos Orillas CRAI Sauce Viejo
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