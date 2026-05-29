Este sábado, a partir de las 10.30 en el Club Rentas Ministerio de Santo Tomé se llevará adelante otra práctica con los siguientes jugadores convocados de la categoría mini de la Asociación Santafesina de Básquet (ASB).
Nuevo entrenamiento para la categoría Mini masculina de la ASB
Los citados mini de la ASB
1) Bonfanti, Facundo (Almagro)
2) Peresutti, Giuliano (Almagro)
3) Otte, Facundo José (Alma Juniors)
4) Peralta, Felipe (Gimnasia y Esgrima)
5) Bosco, Lorenzo (Gimnasia y Esgrima)
6) Sánchez, Nicolás (Regatas Santa Fe)
7) Anthieni, Julián José (Argentino San Carlos)
8) Palavecino, Nino (Rivadavia Juniors)
9) Godano, Ciro (Colón Santa Fe)
10) Levequi, Mauro (Sanjustino)
11) Filippa, Valentino (Alumni Laguna Paiva)
12) Biolé, Álvaro (Centenario Gálvez)
13) Montes, Bautista (Centenario Gálvez)
14) Pistone, Mateo (Centenario Gálvez)
15) Zamora, Juan Francisco (Unión Santo Tomé)
16) Salva, Simón (Unión Santo Tomé)
17) Mazzola, Francesco (Unión Santa Fe)
18) Pensiero, Facundo Tomás (Unión Santa Fe)
19) Bertero, Giovanni (Colón San Justo)
20) Martinuzzi, Lautaro Ismael (Banco Provincial)
21) Bravin, Ciro (Regatas Coronda)