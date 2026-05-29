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Los irónicos posteos de Atlético de Madrid contra Barcelona por el pase de Julián Álvarez

Atlético de Madrid, en medio de las negociaciones que involucran a Julián Álvarez y el interés de Barcelona, lanzó publicaciones irónicas y de indignación

29 de mayo 2026 · 19:40hs
Los irónicos posteos de Atlético de Madrid contra Barcelona por el pase de Julián Álvarez

Atlético de Madrid, en medio de las negociaciones que involucran al delantero argentino Julián Álvarez y el interés de Barcelona, lanzó una serie de publicaciones irónicas a la red social X (anteriormente llamada Twitter) que generaron risas e indignación a partes iguales.

Explotó Atlético de Madrid

El club madrileño se burló tras recibir una oferta poco convincente por Julián Álvarez, estrella del equipo y del seleccionado argentino que disputará su segundo Mundial, y realizó tres publicaciones en las que bromeaba con intentar comprar a tres figuras del equipo “Culé”, los delanteros Lamine Yamal y Raphinha y el mediocampista Pedri, a cambio de entradas para un recital del reguetonero Bad Bunny o distintos paquetes de snacks.

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Además, detrás de los comentarios humorísticos, el club que dirige el DT argentino Diego Simeone aseguró que el club catalán comete “faltas continuas de respeto” al filtrar información de forma interesada y realizó una grave denuncia, asegurando que tienen a sueldo al vicepresidente arbitral de la federación española y recurren a “favores políticos” para inscribir jugadores, en medio de una crisis económica.

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La continuidad de Julián Álvarez en Atlético de Madrid aún no está confirmada, ya que el club entiende que el futbolista se mantiene abierto a recibir propuestas de diversos clubes, entre ellos el Barcelona, aunque el conjunto que juega como local en el estadio Metropolitano no se tomó de buena forma el ofrecimiento recibido.

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Según trascendió, algunos días después de haber ofrecido una suma de dinero y el pase del delantero Ferran Torres, la última propuesta del conjunto Culé habría rondado los 100 millones de euros, aunque desde el club vendedor decidieron responder con ironía.

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En una serie de publicaciones que se volvieron virales muy rápidamente y superan los 500 mil “likes” en conjunto, el Atlético de Madrid bromeó con la posibilidad de incorporar a Lamine Yamal, Pedri y Raphinha.

En cuanto al prometedor delantero español, una de las figuras del fútbol mundial en las últimas temporadas, el Atlético detalló una oferta ficticia que involucraba cuatro entradas para el próximo recital de Bad Bunny, una suscripción anual a un medio informativo español y un paquete de pipas.

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Sobre Pedri, el chiste continuó afirmando que la oferta era por seis entradas para el concierto mencionado, mientras que acerca del extremo brasileño habrían ofrecido a cambio el préstamo de “Tom Ford y Smith”, un jugador inexistente que fue nombrado por el presidente del club, Enrique Cerezo, como una de las figuras del Atlético algunos meses atrás, quedando como una broma interna para los hinchas.

Cambiando el tono, luego de negar haberle ofrecido al director deportivo del club rival un cargo como scout, el club madrileño afirmó que “el Atlético de Madrid nunca haría algo así” y acusó al Barcelona de generar una “campaña de acoso y derribo” sobre Julián Álvarez, afirmando también que sufren “filtraciones interesadas, ‘fake news’ y faltas continuas de respeto”, algo que forma parte de la “maquinaria Culé de inventar historietas”.

La mayor denuncia llegó sobre el final del comunicado, afirmando que a su club jamás se le ocurriría “tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir jugadores”, en relación a la investigación que pesa sobre el exvicepresidente José María Negreira, que habría recibido pagos de 7,3 millones de euros entre 2011 y 2018 parte del club Culé.

Atlético de Madrid Julián Álvarez Barcelona
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