Los efectivos de la Policía de Investigaciones secuestraron casi un kilo de cocaína de máxima pureza, cogollos de marihuana, armas, miles de dólares y más de 3,6 millones de pesos en efectivo . Una mujer quedó detenida bajo la sospecha de actuar como eslabón clave en la venta al menudeo en el oeste de la ciudad.

Golpe al microtráfico en Bº Villa Hipódromo: cocaína, millones de pesos, miles de dólares y hasta gallos de riña

Golpe al microtráfico en Bº Villa Hipódromo: cocaína, millones de pesos, miles de dólares y hasta gallos de riña

En un fuerte despliegue operativo enmarcado en las políticas de lucha contra el narcomenudeo y microtráfico que lleva adelante el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, la Policía de Investigaciones (PDI) desbarató un importante centro de acopio y distribución de sustancias estupefacientes que operaba en el corazón de barrio Villa Hipódromo , en la zona oeste de la capital santafesina.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, detuvo a una mujer durante un allanamiento realizado en el barrio Villa Hipódromo de la capital provincial, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.

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La medida fue ordenada en el marco de una causa por microtráfico y permitió el secuestro de una importante cantidad de droga, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la investigación.

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Como resultado del procedimiento, una mujer fue detenida y notificada por el delito de participación secundaria en la comercialización de estupefacientes, quedando a disposición de la Justicia.

Operativo y allanamiento

Durante el operativo, los investigadores incautaron dos trozos compactos de cocaína con un peso total de 865 gramos, además de cuatro envoltorios que contenían otros 8,8 gramos de la misma sustancia, lo que elevó el secuestro a casi 874 gramos de cocaína.

Asimismo, se secuestraron 14 frascos con cogollos de marihuana que totalizaron 409 gramos, ramas de cannabis con un peso de 105 gramos y diez plantas de marihuana.

Entre los elementos vinculados a la causa también se incautaron 3.637.400 pesos en efectivo, 1.700 dólares estadounidenses, una balanza digital, una balanza comercial, un plato con vestigios de cocaína, siete teléfonos móviles, una tarjeta de memoria, dos cartuchos intactos de distintos calibres y una caja de balines.

Además, los efectivos hallaron un arma de aire comprimido y una culata de madera cuya procedencia y vinculación con la investigación serán materia de análisis.

Gallos de riña

Durante la intervención policial también fueron encontrados 18 gallos de riña, circunstancia que será evaluada por las autoridades competentes.

Las actuaciones continúan bajo las directivas de la Fiscalía interviniente, que avanza con las medidas tendentes a determinar el alcance de la actividad investigada y las posibles responsabilidades penales derivadas de la causa.