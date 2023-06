Llega la definición del Torneo Dos Orillas femenino

Los dos equipos llegan muy motivados y respaldados por sus recientes triunfos. Dominaron la fase de grupos. Vienen de avanzar como primeros de sus zonas y cumpliendo con creces sus objetivos en el plano nacional. Banco hizo los deberes con el ascenso al Regional “A”. CRAI por su constancia, avanzó a paso firme en Chaco hacia la Fase I de la Súperliga 2024.

Los dos saben plantarse muy bien, supieron afirmarse en una línea de juego. Están acostumbrados a los partidos de presión extrema con jugadoras de jerarquía entre sus filas. Son súper dinámicos, versátiles para jugar y atacar a los que les gusta correr la cancha. Impusieron un sólido andar defensivo siendo los mejores en esa faceta.

Por el tercer puesto, a las 17, en el predio ubicado en Raúl Tacca al 700, el Paraná Rowing jugará con El Quillá (primera). En Sub 19, a las 14, se medirán Estudiantes con El Quillá, y en Sub 16, a las 11.30, Rowing jugará con CRAI. En Sub 14, a las 9, Santa Fe Rugby jugará con Talleres de Paraná.

Por el tercer puesto, en el Sergio Antoniazzi, en primera, a las 20, jugarán Paraná Rowing con El Quillá; 17, en reserva, Paraná Rowing con CRAI, y en Sub 19, a las 14, Banco Provincial lo hará con CRAI. En Sub 16, a las 11.30, Santa Fe Rugby enfrentará a El Quillá, y en Sub 14, a las 9, Rowing se medirá con CRAI.

En la Zona Campeonato B, en el Plumazo de Paraná, a las 17, en primera, Universitario jugará con Paraná HC la final, y a las 15, en reserva, se medirán CAE Amarillo con Paraná HC. En Sub 19, a las 13, Atlético Franck con CUAC, y a las 11, Atlético Franck con CUAC (tercer y cuarto puesto), y Sub 14, a las 9, Atlético Franck con Capibá RC (tercer y cuarto puesto).

En cancha de Talleres de Paraná, en primera, a las 17 por el tercer y cuarto puesto, jugarán Tilcara con Argentino de San Carlos; en reserva, a las 15, Talleres Blanco se medirá con Colón (tercer y cuarto puesto); Sub 19, a las 13, Tilcara con Colón (tercer y cuarto puesto); Sub 16, a las 11, la final entre Paraná Rowing Blanco con Colón de Santa Fe, y en Sub 14, a las 9, Tilcara de Paraná con Colón de Santa Fe la final.