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Deportivo Madryn aplastó a San Telmo y sigue firme en el cuarto puesto

Deportivo Madryn superó 4 a 1a San Telmo en condición de local por la fecha 35 de la zona A de la Primera Nacional y sigue firme en el cuarto puesto

24 de octubre 2026 · 22:04hs
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Deportivo Madryn aplastó a San Telmo y sigue firme en el cuarto puesto

Gentileza Diario Jornada

Deportivo Madryn superó este sábado 4 a 1 a San Telmo en condición de local por la fecha 35 de la zona A de la Primera Nacional y sigue firme en el cuarto puesto.

La primera incidencia del juego fue a los 14 minutos cuando se fue expulsado Martín González, exjugador de Germinal, tras una falta de atrás sobre Diarte. Veinte minutos después, en la primera llegada clara, Madryn se puso en ventaja a través de Marcelo Meli, luego de un centro de Diarteal primer palo.

A los 42', el goleador Luis Silba amplió la venaja y así se fueron al descanso. En el inicio del complemento, apenas a los 50 segundos, Fernando Bersano estampó el tercero.

Cuando parecía asunto liquidado, la visita reaccionó y descontó con Gabriel Paredes a los 20'. Pero cerca del final volvió a aparecer el "Tanque" Silba para decorar el resultado final de 4 a 1.

Para este encuentro, García no pudo contar con Nazareno Solís ni con Camilo Machado, ambos afectados por lesiones, y fueron reemplazados por Ezequiel Montagna y Fernando Bersano. Además, Facundo Giacopuzzi ocupóun lugar en el banco de suplentes y en su lugar jugóel colombiano Alejandro Gutiérrez Arango.

Formaciones de Deportivo Madryn y San Telmo

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Alejandro Gutiérrez Arango, Claudio Corvalán, Lucas Diarte; Marcelo Meli, Federico Recalde, Leonardo Marinucci, Ezequiel Montagna; Fernando Bersano y Luis Silba. DT: Luis García.

San Telmo: Joaquín Enrico; Emanuel Díaz, Lázaro Brítez, Patricio Romero, Facundo Roncaglia; Martín González, Elías Brítez, Juan Ignacio Motroni, Martín Batallini; Jeronimo Porto y Nicolás Molina. DT: Aníbal Biggeri.

Goles, PT: 33m Marcelo Meli (DM); 42m Luis Silba (DM).

Goles, ST: 1m Fernando Bersano (DM); 20m Gabriel Paredes (ST); 37m Luis Silba (DM).

Incidencias, PT: 14m expulsado Martín González (ST).

Árbitro: Fabrizio Llobet.

Estadio: Abel Sastre.

Deportivo Madryn San Telmo Primera Nacional
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