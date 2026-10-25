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River recibe a Racing en el Monumental con la obligación de sumar para acercarse a la Libertadores

El Millonario se enfrenta a la Academia este domingo desde las 19.15 por la fecha 14 del Clausura. Racing necesita ganar para mantener sus chances de entrar a los playoffs.

Ovación

Por Ovación

25 de octubre 2026 · 09:30hs
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River recibe a Racing en el Monumental con la obligación de sumar para acercarse a la Libertadores

River y Racing protagonizarán este domingo uno de los encuentros destacados de la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026. Desde las 19.15, se medirán en el estadio Monumental, donde el equipo de Leonardo Ponzio buscará aprovechar su buen momento para acercarse a la clasificación a la Copa Libertadores. La Academia, en cambio, llega urgida por una victoria para seguir con posibilidades de avanzar a los octavos de final.

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River quiere extender su buen momento y Racing necesita reaccionar

El Millonario llega fortalecido tras imponerse por 3-0 ante Belgrano en Córdoba, un resultado que le permitió mejorar su posición en las dos tablas. Con 49 puntos en la clasificación anual, ocupa el octavo lugar y todavía conserva posibilidades de meterse en la próxima Copa Libertadores. Para conseguirlo, deberá ganar los partidos que le quedan y esperar que los equipos que están por encima dejen puntos en el camino.

Además, River buscará prolongar una racha favorable frente a Racing en Núñez. La Academia no consigue vencerlo en el Monumental desde 2017, cuando se impuso por 3-2. Desde aquella victoria, disputó seis encuentros como visitante ante el Millonario sin poder repetir el resultado.

En cuanto al equipo, Lucas Martínez Quarta no estará disponible por acumulación de tarjetas amarillas y Lautaro Rivero ocuparía su lugar. Marcos Acuña, por su parte, continúa recuperándose de molestias físicas y todo indica que se perderá su segundo partido consecutivo. Francisco Ortega volvería a integrar el once inicial.

Racing, en tanto, atraviesa un presente complicado. El empate 1-1 frente a Independiente en el clásico de Avellaneda dejó preocupación entre sus hinchas, que despidieron al equipo con reprobación. Con apenas 12 unidades, la Academia se encuentra decimotercera en la Zona B y vigesimotercera en la tabla anual, sin posibilidades matemáticas de acceder a una copa internacional.

El equipo de Sebastián Romero necesita ganar en el Monumental para conservar sus chances de meterse en los playoffs. Cualquier otro resultado lo dejará sin posibilidades de alcanzar ese objetivo. Para el clásico, el entrenador mantiene dos dudas: Ezequiel Cannavo y Juan Barinaga pelean por el lateral derecho, mientras que Leonel Pérez y el juvenil Alejandro Tello disputan un lugar en el mediocampo.

Las probables formaciones y los datos del partido

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada y Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo o Juan Barinaga, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero e Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello o Leonel Pérez y Gastón Lodico; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.

Los datos de River vs. Racing:

  • Torneo: Clausura 2026, fecha 14.

  • Día: domingo 25 de octubre.

  • Horario: 19.15.

  • Estadio: Monumental.

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

  • Televisión: TNT Sports.

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