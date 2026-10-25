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Barracas Central defiende su lugar en los playoffs ante un Estudiantes de Río Cuarto descendido

El Guapo recibe al León este domingo a las 21.30 por la fecha 14 del Clausura. Los locales quieren afianzarse entre los ocho mejores y los cordobeses luchan por la permanencia.

Ovación

Por Ovación

25 de octubre 2026 · 09:37hs
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Barracas Central defiende su lugar en los playoffs ante un Estudiantes de Río Cuarto descendido

Barracas Central se enfrentará este domingo con Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Claudio Tapia, desde las 21.30, por la decimocuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El equipo porteño buscará prolongar su buen momento para sostenerse en puestos de playoffs, mientras que el conjunto cordobés intentará sumar nuevamente para alimentar sus esperanzas de continuar en Primera División.

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El Guapo quiere consolidarse y el León busca otro triunfo

Barracas Central atraviesa una etapa positiva y acumula tres encuentros sin derrotas. En su última presentación, el equipo dirigido por Damián Ayude igualó 1-1 frente a Sarmiento en Junín, un resultado que le permitió mantenerse en la pelea por la clasificación a los octavos de final.

Con 19 puntos, el Guapo ocupa el séptimo lugar de su zona, compartiendo esa cantidad de unidades con Independiente Rivadavia y Huracán. Por eso, sumar de a tres ante su público será importante para defender su posición y llegar mejor perfilado a las últimas jornadas de la fase regular.

El conjunto local intentará hacer valer su condición de anfitrión y aprovechar la regularidad que consiguió en sus presentaciones recientes para dar otro paso hacia los playoffs.

Del otro lado, Estudiantes de Río Cuarto llega con un impulso anímico después de vencer 2-1 a Aldosivi, con tantos de Ibrahim Hesar y Gabriel Alanís. El resultado le permitió ponerle fin a una seguidilla de once partidos sin victorias y conseguir su segundo triunfo en el Clausura.

Pese a esa recuperación, el equipo conducido por Rubén Darío Forestello continúa comprometido en la lucha por la permanencia. El León del Imperio necesita sumar con urgencia para mejorar su panorama y sostener la ilusión de mantenerse en la máxima categoría. La visita a Barracas representa una nueva oportunidad para ratificar la mejoría y buscar puntos valiosos fuera de casa.

Barracas Central vs. Estudiantes de Río Cuarto: hora, TV y árbitros

  • Partido: Barracas Central vs. Estudiantes de Río Cuarto.

  • Torneo: Clausura 2026, fecha 14 de la Zona B.

  • Fecha: domingo 25 de octubre.

  • Horario: 21.30.

  • Estadio: Claudio Tapia.

  • Árbitro: Andrés Merlos.

  • VAR: Maximiliano Macheroni.

  • Televisión: TNT Sports.

Barracas Central
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