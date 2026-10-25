Boca visita a Independiente en un partido clave para afirmarse en la cima de la tabla anual

El Xeneize se mide con el Rojo desde las 17 en Avellaneda por la fecha 14 del Clausura. Busca otro triunfo para sostenerse arriba tras meterse en la final de la Sudamericana.

Boca afrontará este domingo una prueba exigente frente a Independiente, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la decimocuarta jornada del Torneo Clausura 2026. Desde las 17, el equipo de Rodolfo Arruabarrena intentará prolongar su buen presente para consolidarse en la tabla anual, mientras que el Rojo necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación internacional.

Boca llega en alza y quiere sostenerse en lo más alto

El Xeneize atraviesa días de entusiasmo luego de conseguir el pase a la final de la Copa Sudamericana. La victoria por 3-1 frente a Vasco da Gama en Brasil le permitió acceder al partido decisivo, en el que enfrentará a Atlético Mineiro el próximo 21 de noviembre. Además, en el campeonato local viene de superar 2-1 a Talleres en La Bombonera.

Con 54 unidades, Boca encabeza la tabla anual y ocupa el segundo puesto de la Zona A, con 24 puntos, detrás de Instituto. Sin embargo, la pelea es ajustada y cualquier tropiezo podría modificar su ubicación tanto en la clasificación acumulada como en el torneo. Por eso, el cuerpo técnico buscará sumar en Avellaneda sin descuidar el estado físico de sus futbolistas.

Entre las variantes previstas, Malcom Braida ingresaría por Lautaro Blanco, mientras que Leandro Paredes comenzaría como suplente para evitar riesgos tras el desgarro de grado II en el isquiotibial derecho que sufrió hace dos semanas. La otra incógnita pasa por la presencia de Leonel Flores o Alan Velasco.

Independiente, en tanto, llega después de igualar 1-1 ante Racing en el clásico de Avellaneda, con un tanto de penal de Maximiliano Meza. El equipo de Jadson Viera suma 19 puntos y se ubica octavo en la Zona A, pero necesita mejorar su posición en la tabla anual, donde marcha duodécimo con 43 unidades, para acercarse a la clasificación a la Copa Sudamericana.

En el armado del equipo, Matías Abaldo podría meterse entre los titulares en lugar de Luciano Cabral. También existe la posibilidad de que el entrenador opte por una línea de cinco defensores, una alternativa que mantiene abierta la incógnita sobre la estructura táctica del Rojo.

Las probables formaciones y los datos del clásico

Boca saldría al campo con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Malcom Braida; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar; Leonel Flores o Alan Velasco; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. El entrenador será Rodolfo Arruabarrena.

Por el lado de Independiente, la probable formación sería con Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago y Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci y Maximiliano Meza; Matías Abaldo, Ezequiel Ávila y Santiago Montiel. El director técnico es Jadson Viera.

El enfrentamiento entre ambos equipos tiene una larga historia y una marcada paridad. Este domingo disputarán el clásico número 230: Boca se impuso en 80 ocasiones, Independiente ganó 76 veces y hubo 73 empates. El antecedente más reciente fue el 1-1 registrado el 11 de abril, por la fecha 14 del Apertura, en La Bombonera, con goles de Abaldo y Milton Giménez, de penal.

Los detalles del partido: